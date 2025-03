Tener gases lacrimógenos es importante pero hay que saber usarlos

Para muchos fue irónica la intervención de E. Claudia Herrera en X:

@HerreraJuridico: Hola Elisa. Vos que sabés decime cómo se dispara un gas lacrimógeno. Es en forma vertical? Te pregunto porque lo ignoro.

@HerreraJuridico: Hola Elisa. Vos que sabés decime cómo se dispara un gas lacrimógeno. Es en forma vertical? Te pregunto porque lo ignoro.

Disparar gases lacrimógenos de forma horizontal vulnera los principios de proporcionalidad, necesidad y no daño, y está restringido por diversas normativas internacionales. El funcionario que hirió al fotógrafo Pablo Grillo debe ser llevado ante la justicia, como corresponde en… — Elisa Trotta (@EliTrotta) March 13, 2025

La respuesta fue muy interesante:

@EliTrotta: Según los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y armas menos letales, los gases lacrimógenos deben ser disparados en un ángulo elevado, generalmente hacia arriba, para que el proyectil caiga y disperse el gas en el área objetivo sin impactar directamente a las personas. Nunca horizontal contra el cuerpo de forma directa. Este caso puntual debe ser investigado.

Embed Reconstruimos el hecho que dejó a Pablo Grillo gravemente herido.



Bullrich y jefes policiales son responsables



Gracias a Willy Pregliasco y Martín Onetto (peritos) y quienes aportaron a esta reconstrucción



Si tenes registros del hecho envíalos a [email protected] pic.twitter.com/fY1ysD7Xiy — Mapa de la Policía (@mapadelapolicia) March 13, 2025

El amigo de Jorge Lanata, Gabriel Levinas, coincidió:

@GabyLevinas: En el vídeo en cámara lenta se ve con claridad que la cápsula de gas no fue disparada conforme al protocolo y sigue una línea recta con lo que se convierte en una bala mortal.

En el vídeo en cámara lenta se ve con claridad que la cápsula de gas no fue disparada conforme al protocolo y sigue una línea recta con lo que se convierte en una bala mortal. — Gabriel Levinas (@GabyLevinas) March 13, 2025

Un ejército de bobos estalló contra Trotta, en defensa de lo que entendían eran las atribuciones de las fuerzas de seguridad. En verdad, Trotta no estaba a favor de los manifestantes sino que explicaba una cuestión muy interesante sobre la forma de utilización de un arma química.

Trotta se descubrió en la necesidad de aclarar su punto de vista:

@EliTrotta: La violencia y el vandalismo no tienen cabida en una sociedad democrática. La destrucción de bienes públicos y privados y la agresión a funcionarios policiales no pueden ser considerados una "protesta legítima"; son delitos que deben ser investigados y sancionados conforme a la ley. Más si quienes los cometieron tienen antecedentes penales. La Justicia no puede actuar con sesgos ideológicos ni preferencias políticas, ya que esto debilita las instituciones y socava la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Los ignorantes se sumaron a los bobos. Pero Urgente24 no reproducirá sus opiniones.

@EliTrotta: La protesta pacífica es un derecho inalienable. Atacar con armas de fuego a un policía es un delito. Quien lo haya hecho debe ser castigado. Basta de tanta violencia.

Las versiones

Así como en su momento se atribuía a la agrupación Quebracho una extraña funcionalidad con los servicios de inteligencia en días de Carlos Menem, hay muchas sospechas sobre el uso de 'barrabravas' marginales en días de Javier Milei.

A muchos les provoca sospechas todo lo que sucedió en la Plaza del Congreso. Por ejemplo, por qué motivo se dejó llegar a ese territorio a quienes llegaban desde el Gran Buenos Aires y que, según había advertido el propio Gobierno, podían provocar incidentes.

Otra sospecha lanzó, por ejemplo, Nata Müller Roth:

@natamullerroth: Todavia no aparecieron pese a estar recontra filmados los servicios que prendieron fuego el auto en la marcha contra ley bases. Esta marcha estuvo plagada de infiltrados que se hace con eso?

La profecía autocumplida es motivo de polémica que no han respondido ni Patricia Bullrich, ministro de Seguridad, ni Sergio Neiffert, secretario de Inteligencia de Estado y alfil del cuestionado súper asesor Santiago Caputo.

Todo esto es posible elucubrar a partir de un muy interesante diálogo radial / streaming entre Nacho Ortelli y Willy Kohan (Radio Rivadavia).

@Jackes_is_back: Nacho Ortelli y Willy apuntaron a la SIDE y Caputo por la violencia coordinada de ayer, una operación para tapar el escándalo de $Libra y hacer caer la sesión que iba a dejar sin superpoderes a Milei.

Embed | BOMBA:



BOMBA:

Nacho Ortelli y Willy apuntaron a la SIDE y Caputo por la violencia coordinada de ayer, una operación para tapar el escándalo de $Libra y hacer caer la sesión que iba a dejar sin superpoderes a Milei. — Jack__Pierre (@Jackes_is_back) March 13, 2025

