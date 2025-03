Edinson Cavani estaría embrujado: ¿Cuándo volvería al gol en Boca?

Luego continuó y hasta dio fecha de un posible regreso al gol del delantero Xeneize: "desde que me dijo eso, no metió un gol. Me dijo que después de la fecha FIFA la rompe".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/splendidam990/status/1900262165388444157&partner=&hide_thread=false ¿CAVANI ESTÁ EMBRUJADO? @marcelonasarala contó que el astrólogo @ArmasGiorgio le está haciendo un trabajo del impieza y reveló cuándo volvería al gol el uruguayo. pic.twitter.com/wqdF8Ne0Xv — Splendid AM 990 (@splendidam990) March 13, 2025

Habrá que ver si efectivamente luego de la fecha FIFA vuelve al gol, es creer o reventar. El uruguayo lleva solo un gol en lo que va del 2025 y ya lleva 8 partidos sin convertir (su único gol fue ante Huracán por la fecha 3).

Por lo pronto, el próximo encuentro es ante Defensa y Justicia aunque hay que estar atentos más que nada a lo que suceda en la fecha FIFA...

Próximo partido de Boca

Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia el próximo domingo 16 de marzo desde las 18:15 horas (se adelantó 15 minutos). Buscará ratificar en la Bombonera el buen rendimiento que tuvo contra Rosario Central (como local) y Central Córdoba (en Santiago del Estero).

El conjunto de Fernando Gago está tercero en la zona A a tan solo 1 puntos de los punteros, Tigre y Argentinos Juniors. A eso se le suma que post Alianza Lima, el equipo parece haberse liberado.

Con las bajas de Ander Herrera y Kevin Zenón, el equipo del Xeneize para enfrentar al Halcón de Varela sería:

Agustín Marchesin; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte (volvería de la lesión), Milton Delgado, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Milton Giménez.

De igual manera, en la práctica de ayer 13 de marzo, Pintita probó con dos equipos 4-3-3.

