Ramón Díaz tiene a Yuri Alberto, Fernando Gago a Edinson Cavani

A los 40 y por gol de Bidu, se puso en ventaja nuevamente el local pero el central Adrián Martínez le dio paridad otra vez al partido antes de que finalice el primer tiempo.

El segundo tiempo el encuentro estuvo 2 a 2 y cuando todo marcaba que el partido podía llegar a penales, apareció Yuri Alberto a los 89 minutos para salvar las papas de Ramón Díaz y Corinthians.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1894943630604808618&partner=&hide_thread=false El GOLAZO de Yuri Alberto a los 88' para que Corinthians CLASIFIQUE en el repechaje.



Qué delantero tiene el equipo de Ramón. pic.twitter.com/As2KORMVSp — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 27, 2025

Ramón Díaz tuvo a Yuri Alberto, Fernando Gago a Edinson Cavani

Sería una falta de respeto a Ramón Díaz compararlo con Fernando Gago. No porque Pintita sea un mal entrenador (aunque hasta el momento no demostró lo contrario) sino por la trayectoria intachable del ex River en cuanto a resultados (y la nula del ex Racing).

Lo cierto es que lo que los diferenció en la fase 2 de la Copa Libertadores, es que uno tuvo a un delantero en su momento de mayor valor (Yuri Alberto) y otro al que está en su momento más devaluado (Edinson Cavani).

A los 89 llegó la victoria para el Timao mientras que el histórico uruguayo (que jugó lesionado) tuvo la oportunidad de que Boca no pase el bochorno más importante en su historia en Libertadores a los 96.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Libertadores/status/1894576519756091663&partner=&hide_thread=false ¡El gol errado por Cavani en el descuento!



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/VVxhWNVkiT — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 26, 2025

Díaz y Corinthians, en fase 3 se cruzarán con Barcelona de Ecuador. Gago y su Boca, solo pensarán en el torneo local y más adelante en Mundial de Clubes, aunque seguramente sin Pintita.

Todo indica que el ciclo Gago está terminado y es cuestión de horas que vaya a terminar. Está pasando lo mismo que pasó Diego Martínez luego de la derrota ante Cruzeiro por Copa Sudamericana en el 2024.

