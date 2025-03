Donald Trump y Wilson Fisk: Dos caras de la misma moneda

image.png Trump y Fisk usan eslóganes similares, como "Make America Great Again" y "Fisk Can Fix It". Además, ambos poseen torres representativas de su poder y son líderes en ciudades clave como Nueva York.

Escándalos familiares, enemigos y balas en la cara

Otro punto en común: sus mujeres prefieren mantener distancia. Vanessa Fisk, en Daredevil: Born Again, deja claro que no le interesa la vida pública ni la exposición que conlleva ser la esposa del alcalde. Con Melania Trump pasa algo parecido: en la mayoría de los actos importantes, brilla por su ausencia, y cuando aparece, su lenguaje corporal dice todo. Como si fuera poco, las dos mujeres tuvieron que lidiar con las infidelidades y escándalos de sus maridos, otro motivo para no querer estar al lado de ellos demasiado tiempo.

image.png Tanto Vanessa Fisk como Melania Trump prefieren mantenerse al margen de la vida pública. Ambos enfrentan escándalos matrimoniales y distanciamiento, mientras lidian con las implicaciones de estar al lado de sus maridos.

Después está el tema de cómo eliminan a sus rivales. Fisk, en cuanto asumió, empezó a mover los hilos para sacarse de encima a cualquiera que pudiera hacerle sombra. Ya en el segundo episodio de Born Again, lo vemos amenazando y chantajeando a un comisario que está obsesionado con bajarlo del poder. Trump, por su parte, no usó puños ni sicarios, pero sí destruyó a sus enemigos políticos con campañas de desprestigio, amenazas y despidos fulminantes a funcionarios que no le eran 100% leales.

Pero si hay algo que realmente los une es que ambos se obsesionaron con ciertos grupos y los convirtieron en su enemigo público número uno. Fisk, en Born Again, hizo de los vigilantes su blanco: no quiere saber nada con héroes enmascarados y está decidido a erradicarlos. Trump, por su parte, apuntó contra los inmigrantes, endureciendo políticas y usando discursos que incentivaron el odio contra las minorías. En ambos casos, vendieron la idea de que estos grupos eran el problema y que ellos eran la solución.

Ahora, la coincidencia más llamativa: ambos recibieron un tiro en la cabeza… y sobrevivieron. Fisk fue baleado en Hawkeye por la superheroína Echo, pero salió vivo, aunque perdió la visión de un ojo. En la vida real, Trump sufrió un atentado en 2024, cuando un francotirador le disparó durante un mitin. La bala o una esquirla le rozó la oreja, y aunque fue una herida leve, la usó para fortalecer su imagen de líder indestructible.

image.png Fisk y Trump se enfrentan a rivales con tácticas sucias, apuntando a enemigos específicos. Además, los dos sobrevivieron a un intento de asesinato, reforzando su imagen de líderes indestructibles e invulnerables.

Al final del día, tanto Fisk como Trump creen que son los únicos capaces de salvar a su gente. Convencidos de que solo ellos tienen la visión y la fortaleza para cambiar las cosas, construyeron un relato en el que son héroes incomprendidos, atacados por los poderosos, pero amados por el pueblo. ¿Casualidad que Marvel haya hecho a Fisk tan parecido a Trump? Puede ser, pero cuando ves todas estas coincidencias, es difícil no pensar que hay algo más detrás.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 12 capítulos y es la miniserie que arrasa en Netflix

AFA saca la espada de Doble Amarilla para enfrentar al Clarín de TyC Sports

Fernando Gago limpió a Exequiel Zeballos y podría irse al Palmeiras

La miniserie de 8 capítulos, perfecta para cerrar el fin de semana

La antigua aerolínea que amaga con volver a volar en Argentina