CERAWeek: Daniel González (Minería) aseguró que el cepo se levanta este año

El secretario coordinador dijo que la única manera de desarrollar el potencial de Vaca Muerta a su máximo nivel es a través del gas natural licuado. En ese sentido, destacó el proyecto para exportar GNL desde la planta de licuefacción flotante en Río Negro, impulsado por Southern Energy, una sociedad conformada incialmente por Golar y Pan American Energy (PAE), a la que sumaron Pampa Energía, YPF y Harbour Energy.

"Creo que veremos más de eso, más de una terminal flotante antes de que veamos un gran proyecto terrestre. Pero Argentina va a exportar GNL dentro de dos años, ese es un punto de partida", dijo González.

Vaca Muerta y las empresas de servicios petroleros

Si bien el secretario elogió la competitividad alcanzada por las operadoras en Vaca Muerta y la comparó con la formación Permian en Texas, remarcó que falta competitividad en el eslabón de servicios petroleros.

Vaca-Muerta-2022-scaled.webp Daniel González remarcó que falta competitividad en el eslabón de servicios petroleros.

"Cuando nos alejamos de la geología y nos dirigimos a las operaciones, diría que hemos logrado avances significativos. Hemos reducido los tiempos de perforación y de finalización. Pero porque la productividad también mejora en Permian, siempre estamos entre 6 y 12 meses por detrás. Hay muchas cosas de vanguardia por hacer. Creo que las empresas en Argentina lo están haciendo. Ahora, lo único en lo que somos menos competitivos es en las tarifas de los servicios", dijo.

"Me reuní con un productor independiente estadounidense que fue a Argentina. Me dijo: 'Bueno, por lo que veo, es el doble, ¿no?'. Eso, por supuesto, tiene que ver con lo que discutimos antes sobre las restricciones cambiarias. Uno paga por eso. Pero también tiene que ver con la falta de competencia. Tenemos menos empresas de servicios en Argentina de las que deberíamos", concluyó.

Subsidios y tarifas

En cuanto a la cuestión de subsidios, confirmó que se mantendrá el actual sistema tarifario y el nuevo quedará para después de las elecciones de este año:

Vamos a ser muy cuidadosos de no afectar al sector más vulnerable Vamos a ser muy cuidadosos de no afectar al sector más vulnerable

Con esa frase se justificó el funcionario, aunque no descartó revisar el padrón para detectar irregularidades.

También criticó al Plan Gas, pero dijo que, de todas formas, lo respetarán. "Hace dos meses lanzamos una guía para volver a un sistema de mercado en electricidad, pero es muy difícil. Todo el gas está contractualizado y el único off taker es el Estado. No nos gusta el Plan Gas. Pero lo vamos a respetar porque parte del problema argentino fue el no respeto a las leyes. Si los precios del gas fueran menores, los subsidios también serían menores sin necesidad de aumentos de tarifa", disparó.

Finalmente, y además de la promesa de salir del cepo este año, celebró el rumbo de la economía:

La realidad es que no hubo una recesión como se preveía. La caída fue menor a la que se esperaba y después de cinco meses la economía volvió a crecer. Todos los sectores de exportación están creciendo mucho. Energía y minería son los mayores contribuyentes. El petróleo y el litio más específicamente La realidad es que no hubo una recesión como se preveía. La caída fue menor a la que se esperaba y después de cinco meses la economía volvió a crecer. Todos los sectores de exportación están creciendo mucho. Energía y minería son los mayores contribuyentes. El petróleo y el litio más específicamente

