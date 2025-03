¿No bajaron nada del avión Bombardier de Laura Arrieta durante los 10 días que estuvo en Aeroparque?

Arrieta descendió del avión (como pasajera) e ingresó al país con una valija y otro equipaje de mano, tipo carry on.

image.png Laura Arrieta, militante conservadora y organizadora del CPAC de Buenos Aires

El periodista Carlos Pagni de LN+ consignó el lunes 10/3 una versión que indicaba que las autoridades argentinas no le habían controlado el equipaje a la aeronave.

Tras conocerse el trascendido, la Coalición Cívica (CC) anunció que hará un pedido de acceso a la información pública sobre el ingreso al país del avión privado Bombardier Global 5000, con matrícula norteamericana.

ESCÁNDALO EN EZEIZA: #LasValijasDeMilei Y UNA ORDEN "DE ARRIBA"



Un vuelo privado desde Florida aterrizó en Argentina con Laura Belén Arrieta que apareció con valijas llenas de dólares que envidiaría hasta el propio Messi. La polémica explotó cuando intentaron revisar… pic.twitter.com/LmbCvKoep1 — La Raíz Online (@laraizonline_ok) March 11, 2025

Un avión parado, una pérdida millonaria

El Bombardier Global Express es un jet de negocios de gran alcance diseñado hace tres décadas.

Están propulsados por motores Rolls-Royce mientras que la firma aeroespacial japonesa Mitsubishi Heavy Industries le construye sus alas y el fuselaje central.

Pueden transportar de 8 a 12 pasajeros y 4 tripulantes a lo largo de 11.000 km. Son extremadamente veloces (Mach 0,85, casi supersónicos).

En su interior puede cargar como mínimo 15 maletas.

Posee un valor que oscila entre US$ 10 millones y US$ 20 millones, de acuerdo al año de su fabricación.

image.png Mantener en tierra este avión durante 10 dìas podrían significar quebrantos por un millón de dólares

Cada kilómetro volado por un Bombardier cuesta entre US$ 7 y US$ 10. Por lo tanto, un vuelo desde Miami a Buenos Aires puede superar los US$ 70.000.

Su “parate” en los hangares porteños durante tantas jornadas puede haber significado un quebranto para la empresa de Arrieta de casi un millón de dólares ya que estuvo sin volar desde el 25 de febrero al 5 de marzo. Luego, voló a Francia con previa escala en la isla de Tenerife. Su “parate” en los hangares porteños durante tantas jornadas puede haber significado un quebranto para la empresa de Arrieta de casi un millón de dólares ya que estuvo sin volar desde el 25 de febrero al 5 de marzo. Luego, voló a Francia con previa escala en la isla de Tenerife.