"Destinaremos para Bahía Blanca $ 273.000 millones para su reparación y reconstrucción"

Axel Kicillof: 10 medidas del gobernador para Bahía Blanca

1-“Solicitamos al gobierno nacional la transferencia de $ 10.000 millones para la emergencia. Mañana le llegarán esos fondos a la intendencia local”.

2-“Lanzaremos líneas de créditos blandas del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la emergencia. Estarán destinados a familias, comercios y empresas. Tendrán tasas subsidiadas, favorables y con 12 meses de gracia. Hasta $ 10 millones de pesos para las familias y hasta $ 40 millones para las empresas”.

3-“Abrimos una web para la compra de productos electrónicos y electrodomésticos que se han perdido. Serán de 36 cuotas sin interés para equipamiento del hogar. Es una inversión de $ 30 mil millones”.

4-“Existirán beneficios impositivos: el primero para no pagar el inmobiliario urbano durante un año en las zonas inundadas. Para el caso de las patentes, la primera cuota anual no se va a pagar y luego no van a pagar durante un año fiscal los que demuestren la afectación de su vehículo. Esto nos insumirá unos $ 10.000 millones”.

5-“Durante 30 días corridos la provincia va a pagarle a los usuarios de transporte público el boleto para que se muevan gratis”.

6-“Habrá subsidios no reembolsables para los grupos sociales de menores ingresos. Son unos 33.000 hogares. Ese dinero será de $800.000 por cada cada afectada. Con eso se podrá reponer al menos parte de lo perdido”.

7-“En Educación, entregaremos de manera gratuita miles de guardapolvos, kit escolares y libros de textos. Vamos a reparar las escuelas afectadas”.

8-“En salud, ya visitamos el Hospital Penna, estamos sosteniendo el funcionamiento, mientras recuperamos las zonas más golpeadas en su infra estructura. Estamos recuperando el equipamiento y destinaremos $ 22.000 millones para recuperar el hospital de manera integral.

9-“En desarrollo de la com unidad y vivienda traeremos insumos y materiales para la construcción”.

10-“Finalmente, vamos a recuperar los puentes sobre el canal Maldonado. De los 15 que existían quedaron solamente 5 en pie. Estamos empezando a evaluar los daños. Harán falta $15.000 millones. Luego, el canal deberá ser reparado y eso costará $80.000 millones extra.