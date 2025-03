AFA saca la espada de Doble Amarilla para enfrentar al Clarín de TyC Sports

Pablo Toviggino, Tesorero de AFA, salió a responder, por ejemplo, a un artículo que ponía en tela de juicio el mal desempeño de los árbitros en el fútbol argentino. "No, No!! Pero escucha Clarinete, NO!! Te confundes una vez más, esta es la parábola del LEÓN Sordo, ruge pero no lo escuchan!! No hagas lo mismo con el Fútbol, esto es Monopolio del 70!! JaJa. Dale que te dimos un plazo y tienes que ayornarte!! En Fin...!"

Es que, según le dijo el propio Toviggino (mano derecha de Tapia) al medio LPO, lo que proponen desde el Multimedio es una locura:

Evidentemente, desde la entidad madre del fútbol argentino entienden que el valor que el Grupo Clarín debería pagar por los derechos es mucho más alto del actual.

Doble Amarilla, la carta mediática de la AFA

Así que AFA, mientras se disputa en el terreno de las redes sociales con Toviggino como estandarte en X, también hecha mano de su bastión en el terreno mediático: Doble Amarilla.

Afín a la institución que preside Tapia, el sitio Doble Amarilla ha sido lugar de reivindicaciones de la AFA (siempre de forma implícita) cada vez que ésta entra en jaque. El intenso 2024 con la batalla de las SAD y el Gobierno de Javier Milei dejaron expuesta esa simbiosis entre el medio de comunicación y la entidad de la calle Viamonte.

Con algunas notas que llevaron el título de AFA acusa al Grupo Clarín de presionar por los derechos de TV de la Primera Nacional o La chicana y advertencia de la AFA al Grupo Clarín en medio de la puja por los derechos del Ascenso, Doble Amarilla advirtió la puja del Multimedio por quedarse con la porción de torta.

Queda clara su postura solo con leer este último artículo; el de la chicana. Allí, donde podría haberse limitado solo a describir el tuit de Toviggino, hizo una suculenta descripción literaria con aires de apología a la declaración del Tesorero. "Cuenta la historia que un violinista paseaba por África y se perdió en medio de la selva. Para colmo de males, se cruzó con un león y temió por lo peor...", comienza la nota.

Las cartas están echadas. Los bandos en disputa juegan sus fichas. El arsenal mediático probablemente sea de las más útiles.

