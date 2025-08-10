En el caos, la buena noticia de Boca está en el fondo y la elogió Martín Palermo

Gx2BYoHWMAA0-GM Pellegrino, refuerzo Xeneize @BocaJrsOficial

En medio del desconcierto general que rodea al equipo, Marco Pellegrino aporta solidez a la estructura. En medio de las dudas, Marco Pellegrino es una certeza.

Ante Racing, Pellegrino fue una de las únicas vigas que se mantuvieron en pie para contener los ataques de la Academia. Lo hizo con creces. Fue el jugador que más despejes completó, con 13. Ganó todos sus duelos, 9 de 9, y nadie lo pudo pasar. No fue gambeteado. Tampoco cometió infracciones.

Más allá del dato, lo del defensor no fue solo estadística; fue también valentía. Los números, a veces fríos, se explican a partir de la muestra de carácter que dio el zaguero en un partido caótico y con una Bombonera ya sin paciencia. Entre los murmullos de las tribunas y los errores de sus compañeros, Pellegrino supo mantenerse estoico.

Esa firmeza del futbolista ya había cautivado la experiencia de un entrenador. Casualmente, un ex Boca. Martín Palermo, ídolo Xeneize, dirigió a Pellegrino cuando estaba en Platense. El jugador surgió de las Inferiores del Calamar, y luego de unos meses en Primera División lo quiso el Milan.

98b42739-1d8e-47d3-b164-c9e17ea6bdb4 Pellegrino, en tiempos del Calamar Foto NA: PRENSA PLATENSE

El club italiano compró la ficha pero nunca le terminó de convencer. El jovencito deambuló entre cesiones al Salernitana, Independiente y Huracán, hasta que Boca (la gestión de Riquelme, hay que decirlo), lo compró.

En aquellos primeros pasos en Platense, Martín Palermo le vislumbraba un futuro prometedor. Tanto, que se animó a compararlo con Walter Samuel. "Es una satisfacción el haberle dado la posibilidad de jugar al chico. Tiene 17 partidos nada más, tiene potencial. Es un Walter Samuel en chiquito. Si le toca dar el salto a Europa es un chico que todavía tiene mucho más para dar y crecer", decía el Loco.

"Tiene 17 partidos nada más, tiene potencial. Es un Walter Samuel en chiquito" "Tiene 17 partidos nada más, tiene potencial. Es un Walter Samuel en chiquito"

Corrección y solidez en la zaga de Boca

Pellegrino es, ante todo, un corrector. Lo demostró nuevamente en el cotejo de Boca ante Racing. Tiene una gran capacidad de atención y reacción para enmendar desajustes o cubrir espacios que se generen, y eso para un Xeneize cuya estructura flaquea (ni que hablar si Leandro Paredes es el único volante central para Russo), Pellegrino trae calma.

De pie zurdo, tiene buena técnica a pesar de que su salida en conducción no sea la mayor virtud. Potente, corpulento, es una pieza sólida en el fondo.

Es una buena noticia en este Boca, más allá de que con Ayrton Costa el Xeneize parecía haber encontrado a su 6 titular. Tendrá que competir por el puesto. Pero es una buena competencia.

+ de Golazo24