El presente de Boca no es bueno. Eso no es una novedad: lleva 12 partidos sin conocer la victoria. El cotejo contra Racing, que finalizó igualado 1 a 1, fue una performance sintomática de la realidad que atraviesa el club; a nivel futbolístico e institucional.
SOLIDEZ
En el caos, la buena noticia de Boca está en el fondo y la elogió Martín Palermo
Boca sumó otro partido para el olvido ante Racing. En medio del bajo nivel colectivo y la merma individual, el Xeneize puede estar satisfecho con su refuerzo.
La actuación de Boca ante Racing fue mala. Aun así, el 2T mostró otra cara actitudinal de los futbolistas del Xeneize. Con la misma chatura en el juego, pero al menos con otro compromiso para revertir el resultado adverso. De hecho, lo encontró. Al minuto 88´, Milton Giménez conectó con un cabezazo certero el centro estupendo de Leandro Paredes.
Pellegrino, la buena noticia en el equipo de Russo
El Boca del sábado tuvo puntos flojos a nivel general, y algunos intentos de superar el escalafón medio con más ganas que lucidez. También hubo una presencia destacada; quizás la mayor. Marco Pellegrino, en la zaga del Xeneize.
El ex Huracán acumuló su sexta titularidad seguida en Boca, afianzándose como la opción primera de Miguel Ángel Russo, que comenzó a darle rodaje ya desde el partido ante Auckland City, el último del Mundial de Clubes. Ante la desafectación de Marcos Rojo desde la llegada del DT (primero simbólica, ahora ya contractual), más la lesión de un Ayrton Costa que había mostrado cosas interesantes, Pellegrino emergió como el zaguero a hacerse cargo del puesto de segundo marcador central.
Y cumplió. Cumple. El defensor de 23 años, al que la dirigencia de Juan Román Riquelme compró en junio por 3.5 millones de euros al Milan, es por ahora un acierto.
En medio del desconcierto general que rodea al equipo, Marco Pellegrino aporta solidez a la estructura. En medio de las dudas, Marco Pellegrino es una certeza.
Ante Racing, Pellegrino fue una de las únicas vigas que se mantuvieron en pie para contener los ataques de la Academia. Lo hizo con creces. Fue el jugador que más despejes completó, con 13. Ganó todos sus duelos, 9 de 9, y nadie lo pudo pasar. No fue gambeteado. Tampoco cometió infracciones.
Más allá del dato, lo del defensor no fue solo estadística; fue también valentía. Los números, a veces fríos, se explican a partir de la muestra de carácter que dio el zaguero en un partido caótico y con una Bombonera ya sin paciencia. Entre los murmullos de las tribunas y los errores de sus compañeros, Pellegrino supo mantenerse estoico.
Esa firmeza del futbolista ya había cautivado la experiencia de un entrenador. Casualmente, un ex Boca. Martín Palermo, ídolo Xeneize, dirigió a Pellegrino cuando estaba en Platense. El jugador surgió de las Inferiores del Calamar, y luego de unos meses en Primera División lo quiso el Milan.
El club italiano compró la ficha pero nunca le terminó de convencer. El jovencito deambuló entre cesiones al Salernitana, Independiente y Huracán, hasta que Boca (la gestión de Riquelme, hay que decirlo), lo compró.
En aquellos primeros pasos en Platense, Martín Palermo le vislumbraba un futuro prometedor. Tanto, que se animó a compararlo con Walter Samuel. "Es una satisfacción el haberle dado la posibilidad de jugar al chico. Tiene 17 partidos nada más, tiene potencial. Es un Walter Samuel en chiquito. Si le toca dar el salto a Europa es un chico que todavía tiene mucho más para dar y crecer", decía el Loco.
Corrección y solidez en la zaga de Boca
Pellegrino es, ante todo, un corrector. Lo demostró nuevamente en el cotejo de Boca ante Racing. Tiene una gran capacidad de atención y reacción para enmendar desajustes o cubrir espacios que se generen, y eso para un Xeneize cuya estructura flaquea (ni que hablar si Leandro Paredes es el único volante central para Russo), Pellegrino trae calma.
De pie zurdo, tiene buena técnica a pesar de que su salida en conducción no sea la mayor virtud. Potente, corpulento, es una pieza sólida en el fondo.
Es una buena noticia en este Boca, más allá de que con Ayrton Costa el Xeneize parecía haber encontrado a su 6 titular. Tendrá que competir por el puesto. Pero es una buena competencia.