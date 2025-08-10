Racing Club presentó a su flamante refuerzo de este mercado de pases. Marcos Rojo se puso la camiseta de la Academia y hizo su primera aparición pública con el uniforme del equipo de Avellaneda, además de las fotografías de protocolo con la directiva del club.
REFUERZO
Racing presentó a Marcos Rojo: así será su camiseta para evitar el apellido
Racing presentó a Marcos Rojo con la camiseta y su nuevo dorsal. Por cuánto tiempo firmó y cómo es su contrato.
Este domingo, Racing no solo presentó al ex Boca(que terminó su vínculo con el Xeneize de común acuerdo aunque bajo términos que no han sido aclarados), sino que salió a dar una respuesta frente al conflicto que se había generado el viernes.
Es que tras la rescisión del contrato de Rojo con Boca para unirse a las filas de Gustavo Costas, la dirigencia que comanda Diego Milito se percató de un detalle fatal: según consta en artículo 19.2.4 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol, Racing debió haber inscrito al futbolista antes del 24/07, día del cierre de la ventana de transferencias.
Las críticas a la dirigencia de Diego Milito no tardaron en hacerse eco. Lo cierto es que el conflicto todavía no se resolvió y aun es incierto si Marcos Rojo podrá disputar lo que resta del Torneo Clausura, pero desde la comisión directiva están buscando alternativas legales para poder incluir al defensor en el plantel que juega el torneo local.
Lo que sí confirmó Racing este domingo es que Rojo está disponible para disputar la Copa Libertadores. La Academia se enfrenta a Peñarol en el Cilindro de Avellaneda el próximo martes, y el ex Boca estará en el banco de suplentes.
Marcos Rojo, con la camiseta de Racing
El jugador usará el dorsal número 6, tal como utilizó durante su paso por el Xeneize. Una curiosidad se presentaba sobre su nombre en la camiseta. Es que el apellido del futbolista no es ni más ni menos que la forma popular en que se conoce al eterno rival, Independiente. Aunque quede solo en los marcos del folklore del fútbol, lo cierto es que la institución decidió que lleve solo su nombre y la inicial del apellido: Marcos R.
El zaguero firmó su contrato hasta diciembre de 2026. El documento incluye cláusulas por productividad y también por objetivos.
Esto quiere decir que la remuneración económica de Rojo en Racing estará sujeta a la cantidad de partidos que dispute, una línea significativa en su contrato ya que los problemas físicos durante su etapa en el Xeneize fueron una condena para el defensor. En total, se perdió más de 100 partidos por lesiones en sus más de 4 años en el club.