Racing presentó a Marcos Rojo: así será su camiseta para evitar el apellido

Marcos Rojo, con la camiseta de Racing

El jugador usará el dorsal número 6, tal como utilizó durante su paso por el Xeneize. Una curiosidad se presentaba sobre su nombre en la camiseta. Es que el apellido del futbolista no es ni más ni menos que la forma popular en que se conoce al eterno rival, Independiente. Aunque quede solo en los marcos del folklore del fútbol, lo cierto es que la institución decidió que lleve solo su nombre y la inicial del apellido: Marcos R.

GyArp4lXAAQbgQv Marcos R. @RacingClub

El zaguero firmó su contrato hasta diciembre de 2026. El documento incluye cláusulas por productividad y también por objetivos.

Esto quiere decir que la remuneración económica de Rojo en Racing estará sujeta a la cantidad de partidos que dispute, una línea significativa en su contrato ya que los problemas físicos durante su etapa en el Xeneize fueron una condena para el defensor. En total, se perdió más de 100 partidos por lesiones en sus más de 4 años en el club.

