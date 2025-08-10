urgente24
"Weapons" destroza la taquilla y demuestra que el horror es el nuevo rey de Hollywood

Weapons recaudó US$42 millones en su primer fin de semana y le dio a Warner Bros otro éxito. Hollywood sigue con los superhéroes, pero el terror manda.

10 de agosto de 2025
Zach Cregger acaba de demostrar que el horror bien hecho siempre funciona. "Weapons" no solo arrasó con la taquilla estadounidense llevándose 42,5 millones de dólares en su debut, sino que confirmó algo que muchos ejecutivos de Hollywood se niegan a aceptar: el público está hambriento de historias que los hagan sentir algo real.

Weapons: El fenómeno que Hollywood no entiende

Cregger, quien ya sorprendió en 2022 con "Barbarian", vuelve a probar que el terror inteligente supera cualquier fórmula prefabricada. Mientras "The Fantastic Four: First Steps" se desploma en su segunda semana y pierde el primer puesto tras recaudar apenas 15,5 millones, "Weapons" celebra un triunfo que parecía impensado para una película de presupuesto moderado.

La clave está en algo que Disney, Marvel y otros gigantes parecen olvidar: la autenticidad. Jeffrey Goldstein, presidente de Distribución Global de Warner Bros, lo resume perfecto: "Todo empieza con una película excepcional". Mientras tanto, "Freakier Friday" se llevó el segundo puesto con 29 millones, demostrando que cuando combinás nostalgia con ejecución sólida, el resultado funciona.

Embed - Weapons | Official Trailer

La película, que narra la misteriosa desaparición de 17 adolescentes en el pequeño pueblo de Maybrook, logró lo que muchos blockbusters millonarios no consiguen: generar conversación genuina. Con un 95% en Rotten Tomatoes y un marketing viral que explotó en redes sociales, "Weapons" demuestra que no necesitás superhéroes ni efectos especiales desorbitantes para conquistar al público.

La nueva era del cine que conecta

El éxito de "Weapons" no es casualidad. Forma parte de una tendencia que Warner Bros supo capitalizar después de un arranque de año flojo. Con "A Minecraft Movie", "Sinners", "Superman" y ahora esta joya del horror, el estudio construyó lo que Paul Dergarabedian de Comscore define como "el blueprint perfecto para una programación de verano exitosa".

El terror sigue siendo el género más democrático del cine: no discrimina por edad, clase social o nacionalidad. Te agarra por las tripas y no te suelta. Cregger lo entiende, lo respeta y por eso triunfa donde otros fracasan estrepitosamente.

image

En LATAM se la llamó La Hora de la Desaparición. Y recaudó esto, en el caso de Argentina: 95.000 espectadores en pocos días. Gran logro, considerando que se estrenó el jueves 7 de agosto.

