"Weapons" destroza la taquilla y demuestra que el horror es el nuevo rey de Hollywood

La nueva era del cine que conecta

El éxito de "Weapons" no es casualidad. Forma parte de una tendencia que Warner Bros supo capitalizar después de un arranque de año flojo. Con "A Minecraft Movie", "Sinners", "Superman" y ahora esta joya del horror, el estudio construyó lo que Paul Dergarabedian de Comscore define como "el blueprint perfecto para una programación de verano exitosa".

El terror sigue siendo el género más democrático del cine: no discrimina por edad, clase social o nacionalidad. Te agarra por las tripas y no te suelta. Cregger lo entiende, lo respeta y por eso triunfa donde otros fracasan estrepitosamente.

image

En LATAM se la llamó La Hora de la Desaparición. Y recaudó esto, en el caso de Argentina: 95.000 espectadores en pocos días. Gran logro, considerando que se estrenó el jueves 7 de agosto.

