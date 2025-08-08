La miniserie que no cae en clichés y te mantiene pegado al asiento

Críticos en Collider resaltan que es un "thriller elegantemente elaborado que utiliza una trama tensa y un sólido trabajo de personajes para modernizar un clásico a nuestro mundo contemporáneo". Y Telegraph reconoce la serie como una emocionante nueva versión que honra al original protagonizado por Edward Fox en los 70.

La interpretación de Redmayne también se lleva elogios casi unánimes. Variety destaca la presentación meticulosa y el detalle cuidado que mantienen la tensión hasta el final. Por su parte, la serie no solo recupera la emoción del género, sino que se suma a la conversación actual sobre seguridad, espionaje y poder con una mirada que no subestima a su audiencia.

Con todo esto, la renovación para una segunda temporada está en marcha y Eddie Redmayne ya anticipó que buscan "llevarlo a otro nivel". Con esta base sólida, actuaciones de primer nivel y una historia que atrapa, El chacal es una propuesta imprescindible para quienes siguen buscando thrillers de calidad que no se conforman con lo previsible.

