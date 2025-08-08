Un thriller británico está en Disney+ y es una miniserie que no podés dejar pasar. Con una trama que te va a atrapar y unos personajes increíbles y bien escritos, esta producción actualiza un clásico y se convierte en una propuesta imprescindible para los fanáticos del género. Vale la pena sumergirse en sus 10 episodios intensos y bien construidos.
ESPIONAJE DE OTRO NIVEL
La miniserie que no cae en clichés y te mantiene pegado al asiento
Esta miniserie de 10 episodios ofrece un thriller inteligente en una trama de tensión política y espionaje internacional. Imperdible si buscás algo diferente.
La mejor miniserie de espionaje está en Disney+
La serie se llama El chacal (The Day of the Jackal), está disponible en Disney+ y tiene 10 episodios que retoman la novela de Frederick Forsyth y la famosa película de 1973. La historia gira en torno a un asesino profesional británico, conocido solo como "el Chacal", interpretado por Eddie Redmayne, un exsoldado y francotirador convertido en un sicario implacable. Su misión pone en marcha una persecución entre él y una agente del MI6, Bianca Pullman, papel de Lashana Lynch, que aporta un perfil de mujer fuerte y con pasado policial.
Redmayne ofrece una interpretación fría y calculadora, que según The Guardian, "ha descubierto toda una nueva forma de actuar". El guion de Ronan Bennett no se queda en la acción pura; aprovecha para meterse con temas actuales como la vigilancia masiva, el terrorismo y la pérdida de confianza en el sistema. Además, la serie suma un elenco sólido con Úrsula Corberó como la esposa española del Chacal, y nombres como Charles Dance y Chukwudi Iwuji en roles claves dentro del MI6.
En definitiva, la trama respeta la estructura clásica del libro y la película, y además la adapta para que la historia suene urgente y creíble en un mundo globalizado y tecnológico, donde las amenazas mutan pero siguen siendo reales. No es casual que se la compare con Guardaespaldas (Netflix), otra serie británica de espionaje, pero El chacal amplía el alcance hacia una escala internacional y aborda la política contemporánea con un pulso más intenso.
El thriller que rompió récords y conquistó a la crítica
No es fácil relanzar una historia que ya es un clásico y además hacerlo con una propuesta que no caiga en clichés ni nostalgia vacía. Pero El chacal logró un impacto notable: tiene un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes, con una media de 7.6/10 basada en 52 reseñas. La recepción fue tan buena que Peacock, el streaming que produjo la serie, la convirtió en su drama original más visto en apenas 75 días, un récord para la plataforma (según datos de Variety y Collider).
Críticos en Collider resaltan que es un "thriller elegantemente elaborado que utiliza una trama tensa y un sólido trabajo de personajes para modernizar un clásico a nuestro mundo contemporáneo". Y Telegraph reconoce la serie como una emocionante nueva versión que honra al original protagonizado por Edward Fox en los 70.
La interpretación de Redmayne también se lleva elogios casi unánimes. Variety destaca la presentación meticulosa y el detalle cuidado que mantienen la tensión hasta el final. Por su parte, la serie no solo recupera la emoción del género, sino que se suma a la conversación actual sobre seguridad, espionaje y poder con una mirada que no subestima a su audiencia.
Con todo esto, la renovación para una segunda temporada está en marcha y Eddie Redmayne ya anticipó que buscan "llevarlo a otro nivel". Con esta base sólida, actuaciones de primer nivel y una historia que atrapa, El chacal es una propuesta imprescindible para quienes siguen buscando thrillers de calidad que no se conforman con lo previsible.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
