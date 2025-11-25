urgente24
GANADORA DE UN EMMY

La miniserie de 6 capítulos que la crítica aclama y es un furor absoluto

Esta miniserie de Disney+ ganó un Emmy y cuenta una historia verdadera, real y con mucho para aprender. Está causando furor entre todos.

25 de noviembre de 2025 - 13:18
La miniserie de la que todos hablan.

Una miniserie de Disney+ volvió a tener protagonismo tras ganar un Emmy en las últimas horas. La misma está siendo aclamada por la crítica y a lo largo de seis episodios deja todo tipo de enseñanzas, además de gran emoción y dramatismo.

En esta miniserie de Disney+ la historia es realmente importante y sobresale más allá de cualquier cosa. Su actor principal ganó el Emmy Internacional a mejor actor por esta interpretación que, sin duda, es para aplaudir. Una producción que se convirtió en la favorita de la plataforma.

La miniserie que todos están recomendando.

La miniserie que todos aclaman

Esta miniserie se llama Yo, adicto y fue estrenada en octubre de 2024 en la plataforma Disney+. Tal como su nombre lo indica, sigue la historia de un director de cine que entra en un centro de rehabilitación por consumo de drogas. Javier Giner, profesional de la industria audiovisual, es el autor de esta novela homónima y también de la serie.

Oriol Pla, el actor que lo interpreta, ganó el Emmy a mejor actor y se convirtió en el primer español en conseguirlo. Sin duda no es un personaje fácil, pero junto a Javier Giner pudo hacer un trabajo sobresaliente. El propio Giner sostuvo que "no es una serie acerca de personas enfermas, sino acerca de seres humanos".

La serie tiene el objetivo de desestigmatizar la adicción, además de otros problemas de salud mental que puede acarrear la misma. Giner se definía como "payaso, tocapelotas, histriónico, arrogante, bocazas y frívolo". Una producción para empezar y terminar el mismo día, con muchísimos matices y un costado emotivo que no cae en clichés sino en la realidad.

