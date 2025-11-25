La miniserie de 6 capítulos que la crítica aclama y es un furor absoluto

image La miniserie que todos están recomendando.

Esta miniserie se llama Yo, adicto y fue estrenada en octubre de 2024 en la plataforma Disney+. Tal como su nombre lo indica, sigue la historia de un director de cine que entra en un centro de rehabilitación por consumo de drogas. Javier Giner, profesional de la industria audiovisual, es el autor de esta novela homónima y también de la serie.