El melanoma es el cáncer de piel más peligroso, porque es mucho más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo, advierte la Sociedad Americana contra el Cáncer. El tratamiento de este tipo de cáncer depende de la etapa en que se encuentre. Ahora, Argentina estrena un nueva arma contra esta enfermedad.
MELANOMA
Argentina estrena nueva arma contra el cáncer de piel peligroso: Una vacuna propia
La vacuna argentina contra el melanoma, el tipo de cáncer de piel más peligroso, ya está disponible. Acá, todo lo que debes saber sobre este avance histórico.
Y es que, la vacuna argentina contra el melanoma ya está disponible, de acuerdo con varios informes de medios, convirtiendo a este avance científico en un logro histórico para el país y el mundo.
¿Cuál es la vacuna argentina contra el melanoma?
La vacuna argentina contra el melanoma se llama Vaccimel y fue desarrollada durante más de 30 años por investigadores argentinos. Laboratorio Pablo Cassará es el que produce esta vacuna.
Vaccimel es una "vacuna terapéutica que estimula la inmunidad específica contra melanoma disminuyendo el riesgo de metástasis y progresión de la enfermedad", precisan en el sitio web del Laboratorio Pablo Cassará.
Esta vacuna no es preventiva, sino que se usa para el tratamiento del melanoma cutáneo en estadios tempranos y con alto riesgo de recaída, siempre bajo supervisión médica.
¿Dónde se aplicará Vaccimel y cuánto cuesta?
El primer lugar donde se comenzará a ofrecer la vacuna argentina contra el melanoma es el Hospital de Oncología María Curie, de la ciudad de Buenos Aires, según informaron a La Nación desde el Laboratorio Pablo Cassará.
Asimismo, indicaron que la vacuna no se comercializa en las farmacias, sino que se encuentra "a través del circuito que siguen los medicamentos oncológicos o de alto costo a través de la cobertura de cada paciente".
En cuanto al costo de la vacuna argentina contra el melanoma, La Nación informó que "desde el laboratorio respondieron que su costo es 'comparable' al del anticuerpo monoclonal disponible 'inespecífico y con efectos adversos'".
Eficacia de la vacuna argentina contra el melanoma
Ahora bien, la eficacia de la vacuna argentiona contra el melanoma ha quedado en evidencia en estudios.
En uno de ellos, publicado en la revista Frontiers in Immunology, se demostró que la vacuna es menos tóxica que el fármaco interferón y que ayuda a prolongar aún más la sobrevida libre de metástasis en pacientes con melanoma, además que es compatible con inmunoterapia posterior.
El Conicet explica que, "los análisis de sangre de los pacientes reclutados en el estudio demuestran que VACCIMEL va modelando poblaciones genéticamente homogéneas o 'clones' de ciertas células inmunes, los linfocitos T circulantes, para que reconozcan antígenos tumorales (moléculas que despiertan la reacción de las defensas del cuerpo)".
“Los linfocitos T migran hacia el tumor y destruyen células malignas”, dijo José Mordoh, investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir) y director del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer, apunta Conicet
Vaccimel “demostró activar una fuerte respuesta inmune contra el melanoma”, agregó Mordoh, uno de los creadores del destacado avance científico argentino.
