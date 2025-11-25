Argentina estrena nueva arma contra el cáncer de piel peligroso: Una vacuna propia

98.webp Los lunares anormales son posibles señales de cáncer de piel.

¿Dónde se aplicará Vaccimel y cuánto cuesta?

El primer lugar donde se comenzará a ofrecer la vacuna argentina contra el melanoma es el Hospital de Oncología María Curie, de la ciudad de Buenos Aires, según informaron a La Nación desde el Laboratorio Pablo Cassará.

Asimismo, indicaron que la vacuna no se comercializa en las farmacias, sino que se encuentra "a través del circuito que siguen los medicamentos oncológicos o de alto costo a través de la cobertura de cada paciente".

En cuanto al costo de la vacuna argentina contra el melanoma, La Nación informó que "desde el laboratorio respondieron que su costo es 'comparable' al del anticuerpo monoclonal disponible 'inespecífico y con efectos adversos'".

Eficacia de la vacuna argentina contra el melanoma

Ahora bien, la eficacia de la vacuna argentiona contra el melanoma ha quedado en evidencia en estudios.

En uno de ellos, publicado en la revista Frontiers in Immunology, se demostró que la vacuna es menos tóxica que el fármaco interferón y que ayuda a prolongar aún más la sobrevida libre de metástasis en pacientes con melanoma, además que es compatible con inmunoterapia posterior.

El Conicet explica que, "los análisis de sangre de los pacientes reclutados en el estudio demuestran que VACCIMEL va modelando poblaciones genéticamente homogéneas o 'clones' de ciertas células inmunes, los linfocitos T circulantes, para que reconozcan antígenos tumorales (moléculas que despiertan la reacción de las defensas del cuerpo)".

“Los linfocitos T migran hacia el tumor y destruyen células malignas”, dijo José Mordoh, investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir) y director del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer, apunta Conicet

Vaccimel “demostró activar una fuerte respuesta inmune contra el melanoma”, agregó Mordoh, uno de los creadores del destacado avance científico argentino.

