La ludopatía puede causar problemas emocionales, familiares, sociales, legales y, por supuesto, financieros. Este trastorno mental se caracteriza por el impulso incontrolable al juego y las apuestas. Se cree que en los últimos años, los casos de ludopatía han aumentado entre jóvenes, lo cual es preocupante.
Ludopatía: Cómo cuidar el dinero familiar cuando un ser querido es adicto al juego
Tener un familiar con ludopatía puede requerir tomar medidas para proteger el dinero de la familia. Aquí hay consejos de asesores financieros.
Un estudio, publicado en JAMA Internal Medicine, y dirigido por investigadores del Instituto Qualcomm y la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, reveló un aumento en la adicción al juego tras la legalización de las apuestas deportivas.
Esto puede ser un problema serio para las familias que tienen a un ser querido luchando contra la ludopatía, especialmente, en lo que respecta a las finanzas.
Pero, ¿Cómo salir de la ludopatía? ¿Cómo evitar la quiebra si hay un ludópata en la familia? ¿Cómo proteger el dinero familiar de los hijos que se han vuelto adictos al juego?
Expertos consultados por Barron's tienen consejos:
Estar dispuestos a actuar
Antes de guardar las cosas de valor bajo llave o no darle dinero a los hijos, primero, la familia debe reconocer si realmente está dispuesta a actuar.
Preston D. Cherry, fundador y asesor patrimonial de 46 años de Concurrent Wealth Management en Houston, le cuenta a Barron's que antes que todo, suele evaluar la disposición de los padres a tomar medidas de protección para su patrimonio.
El experto le pregunta a los padres sus planes a largo plazo para la independencia financiera de su hijo adulto y si están satisfechos con la inversión emocional y financiera que han hecho hasta los momentos en el desarrollo de su hijo.
Esto podría facilitar una conversación con los padres para que se den cuenta de que podrían estar causando más daño que beneficio al dar dinero a su hijo con adicción al juego para pagar sus cuentas pendientes.
Proteger los fondos legalmente
Evitar la quiebra familiar podría implicar la ayuda de un abogado para llevar adelante mecanismos que garanticen que el dinero no será gastado de forma irresponsable.
Un fideicomiso de protección patrimonial podría ser una de esas herramientas. "Permite a los beneficiarios recibir ciertos bienes solo si cumplen condiciones específicas, lo que ayuda a salvaguardar su herencia", indican en Barron's.
Si se usa este recurso, Barron's menciona que conviene nombrar a un fiduciario corporativo independiente para evitar problemas entre los familiares.
Repensar en los beneficiarios
Otro consejo es que los padres eliminen de sus cuentas bancarias, incluidas las tarjetas de crédito y otras líneas de crédito, a un hijo que sea adicto al juego. Es lo que recomienda Chad Holmes, fundador de 36 años de Formula Wealth en Fairhope, Alabama.
Esto incluye que el hijo que lucha contra la ludopatía no sea cotitular de la cuenta bancaria de los padres. “Sin duda, la situación puede complicarse si ese niño se ve expuesto a demandas o problemas de deudas”, afirma Holmes.
Pese a estas recomendaciones, hay que tener en cuenta que algunos no están dispuestos a dejar de dar dinero a sus hijos y que, realmente, la decisión sobre qué hacer con su dinero recae en los padres.
De acuerdo con Martin Baker, de 48 años, director de planificación financiera en Canby Financial Advisors en Framingham, Massachusetts, "ante todo, eres padre o madre, y es contradictorio no preocuparse por los hijos (...) lo único que puedo hacer es brindarles toda la información, pero al final, la decisión sobre cómo distribuir sus bienes y gastar sus recursos es suya”.
Otras estrategias para lidiar con la ludopatía
Para quienes están lidiando con la ludopatía, la American Psychiatric Association recomienda estas estrategias para disminuir los antojos de juego:
- Busca apoyo. Llama a un amigo o familiar de confianza. Acude a una reunión de Jugadores Anónimos
- Distráete con otras actividades
- Posponer el juego. Darte tiempo puede hacer que el impulso disminuya o se debilite
- Detente un momento y piensa en lo que sucederá cuando apuestes
- Evite el aislamiento
Algunas personas pueden dejar de jugar por sí solas, pero otras requieren terapia psicológica, considerada como tratamiento principal para este trastorno.
