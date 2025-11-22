Ludopatía: Cómo cuidar el dinero familiar cuando un ser querido es adicto al juego

Estar dispuestos a actuar

Antes de guardar las cosas de valor bajo llave o no darle dinero a los hijos, primero, la familia debe reconocer si realmente está dispuesta a actuar.

Preston D. Cherry, fundador y asesor patrimonial de 46 años de Concurrent Wealth Management en Houston, le cuenta a Barron's que antes que todo, suele evaluar la disposición de los padres a tomar medidas de protección para su patrimonio.

El experto le pregunta a los padres sus planes a largo plazo para la independencia financiera de su hijo adulto y si están satisfechos con la inversión emocional y financiera que han hecho hasta los momentos en el desarrollo de su hijo.

Esto podría facilitar una conversación con los padres para que se den cuenta de que podrían estar causando más daño que beneficio al dar dinero a su hijo con adicción al juego para pagar sus cuentas pendientes.

Proteger los fondos legalmente

Evitar la quiebra familiar podría implicar la ayuda de un abogado para llevar adelante mecanismos que garanticen que el dinero no será gastado de forma irresponsable.

Un fideicomiso de protección patrimonial podría ser una de esas herramientas. "Permite a los beneficiarios recibir ciertos bienes solo si cumplen condiciones específicas, lo que ayuda a salvaguardar su herencia", indican en Barron's.

Si se usa este recurso, Barron's menciona que conviene nombrar a un fiduciario corporativo independiente para evitar problemas entre los familiares.

Repensar en los beneficiarios

Otro consejo es que los padres eliminen de sus cuentas bancarias, incluidas las tarjetas de crédito y otras líneas de crédito, a un hijo que sea adicto al juego. Es lo que recomienda Chad Holmes, fundador de 36 años de Formula Wealth en Fairhope, Alabama.

Esto incluye que el hijo que lucha contra la ludopatía no sea cotitular de la cuenta bancaria de los padres. “Sin duda, la situación puede complicarse si ese niño se ve expuesto a demandas o problemas de deudas”, afirma Holmes.

Pese a estas recomendaciones, hay que tener en cuenta que algunos no están dispuestos a dejar de dar dinero a sus hijos y que, realmente, la decisión sobre qué hacer con su dinero recae en los padres.

De acuerdo con Martin Baker, de 48 años, director de planificación financiera en Canby Financial Advisors en Framingham, Massachusetts, "ante todo, eres padre o madre, y es contradictorio no preocuparse por los hijos (...) lo único que puedo hacer es brindarles toda la información, pero al final, la decisión sobre cómo distribuir sus bienes y gastar sus recursos es suya”.

Otras estrategias para lidiar con la ludopatía

Para quienes están lidiando con la ludopatía, la American Psychiatric Association recomienda estas estrategias para disminuir los antojos de juego:

Busca apoyo. Llama a un amigo o familiar de confianza. Acude a una reunión de Jugadores Anónimos

Distráete con otras actividades

Posponer el juego. Darte tiempo puede hacer que el impulso disminuya o se debilite

Detente un momento y piensa en lo que sucederá cuando apuestes

Evite el aislamiento

Algunas personas pueden dejar de jugar por sí solas, pero otras requieren terapia psicológica, considerada como tratamiento principal para este trastorno.

