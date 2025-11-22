UBS, el mayor banco de Suiza, evalúa trasladarse de su sede a Estados Unidos en respuesta a las nuevas normas de capital que el gobierno suizo planea imponer, según fuentes cercanas a la entidad. Colm Kelleher, presidente de UBS, y Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, exploraron la posibilidad de que el banco mantenga su operativa global desde territorio estadounidense.
¿MUDANZA O PRESIÓN?
¿Chau Suiza? UBS tantea mudarse a Estados Unidos ante nuevas reglas de capital en Suiza
El banco suizo UBS analiza trasladar su sede a Estados Unidos si el parlamento no suaviza los estrictos requisitos de capital que amenazan su competitividad.
Los nuevos lineamientos suizos exigirían a UBS mantener US$ 26.000 millones adicionales de capital, una cifra que la entidad considera “extrema” y desproporcionada.
La propuesta ha generado incertidumbre en los mercados, afectando el precio de las acciones del banco, e hizo que la dirección inicie una campaña de presión tanto pública como privada ante el parlamento suizo, con resultados limitados hasta la fecha.
“Como hemos dicho repetidamente, queremos seguir operando con éxito como un banco global desde Suiza”, afirmó la entidad, subrayando su preferencia por permanecer en su país de origen, según publicó Financial Times.
Sin embargo, los ejecutivos reconocen que tienen el deber fiduciario de explorar todas las opciones, incluyendo la posibilidad de trasladarse al extranjero si las regulaciones propuestas no cambian.
El debate se produce en un contexto delicado para el sistema bancario suizo. UBS adquirió a su rival Credit Suisse en 2023 mediante un rescate respaldado por el Estado, tras una crisis que puso de manifiesto la vulnerabilidad del sector.
El gobierno suizo defiende los nuevos requisitos de capital como una medida para reforzar la estabilidad del sistema financiero nacional y prevenir futuros colapsos.
Estados Unidos quiere fortalecer su sistema financiero
El interés de Estados Unidos en atraer grandes instituciones financieras europeas ha encontrado una oportunidad en este contexto. Durante la administración Trump, las autoridades han mostrado una disposición a relajar normas bancarias y a ofrecer incentivos a los bancos extranjeros para que trasladen operaciones al país.
Según fuentes que hablaron con el mismo medio, la administración estadounidense ve a UBS como un “activo valioso” que podría fortalecer su sector financiero, especialmente en un momento en que se busca fomentar el crecimiento y ampliar la desregulación en distintas áreas de la economía.
El tema también captó la atención de inversores activistas. Cevian Capital, uno de los principales accionistas de UBS, indicó recientemente que los cambios propuestos harían “inviable” la operación de un gran banco internacional desde Suiza, reforzando la idea de que un traslado podría considerarse una opción seria si las condiciones regulatorias no cambian.
No obstante, algunos analistas del sector consideran que la amenaza de traslado puede ser más una estrategia de negociación que un plan inminente, dado el costo y la complejidad de mover una sede global, según Financial Times.
UBS mantiene su postura de intentar convencer al gobierno suizo de suavizar los requisitos, pero deja abierta la puerta a una reubicación estratégica, que podría redefinir el futuro del banco y marcar un precedente para otras instituciones financieras que operan bajo estrictas normas regulatorias europeas.
