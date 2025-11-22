¿Chau Suiza? UBS tantea mudarse a Estados Unidos ante nuevas reglas de capital en Suiza

El debate se produce en un contexto delicado para el sistema bancario suizo. UBS adquirió a su rival Credit Suisse en 2023 mediante un rescate respaldado por el Estado, tras una crisis que puso de manifiesto la vulnerabilidad del sector.

El gobierno suizo defiende los nuevos requisitos de capital como una medida para reforzar la estabilidad del sistema financiero nacional y prevenir futuros colapsos.

Estados Unidos quiere fortalecer su sistema financiero

El interés de Estados Unidos en atraer grandes instituciones financieras europeas ha encontrado una oportunidad en este contexto. Durante la administración Trump, las autoridades han mostrado una disposición a relajar normas bancarias y a ofrecer incentivos a los bancos extranjeros para que trasladen operaciones al país.

Según fuentes que hablaron con el mismo medio, la administración estadounidense ve a UBS como un “activo valioso” que podría fortalecer su sector financiero, especialmente en un momento en que se busca fomentar el crecimiento y ampliar la desregulación en distintas áreas de la economía.

El tema también captó la atención de inversores activistas. Cevian Capital, uno de los principales accionistas de UBS, indicó recientemente que los cambios propuestos harían “inviable” la operación de un gran banco internacional desde Suiza, reforzando la idea de que un traslado podría considerarse una opción seria si las condiciones regulatorias no cambian.

No obstante, algunos analistas del sector consideran que la amenaza de traslado puede ser más una estrategia de negociación que un plan inminente, dado el costo y la complejidad de mover una sede global, según Financial Times.

UBS mantiene su postura de intentar convencer al gobierno suizo de suavizar los requisitos, pero deja abierta la puerta a una reubicación estratégica, que podría redefinir el futuro del banco y marcar un precedente para otras instituciones financieras que operan bajo estrictas normas regulatorias europeas.

