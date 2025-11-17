El triángulo que impulsa a Trump: Un resort, US$ 1.000 millones en cripto y Arabia Saudita

Donald Trump tiene una fuerte conexión con los árabes. Tanto en su primer mandato como en el actual, su primer viaje al exterior fue a Arabia Saudita. Algunos medios internacionales reportaron que ambos mandatarios conversan telefónicamente una vez por semana.

Todo esto sucede en un contexto de modernización acelerada del reino y esfuerzos por diversificar su economía más allá del petróleo.

Los Trump y las criptomonedas

En paralelo, la familia Trump se fue convirtiendo en una de las principales impulsoras de proyectos vinculados a criptomonedas en Estados Unidos. El presidente, su esposa y sus hijos participan activamente en memecoins, stablecoins y en negocios vinculados a bitcoin.

Su imperio cripto, según investigaciones recientes, habría generado más de mil millones de dólares en ganancias antes de impuestos durante el último año. Esa expansión ya despertó críticas y sospechas, especialmente porque la administración Trump ha impulsado políticas favorables al sector que, según detractores, benefician a empresas donde la familia tiene intereses directos.

Vínculos financieros entre el entorno de Trump y fondos soberanos del Golfo ya habían dado que hablar. Jared Kushner, yerno del mandatario, recaudó miles de millones de dólares para su fondo Affinity Partners —solo Arabia Saudita aportó US$ 2.000 millones—, mientras que un fondo de Abu Dhabi destinó otros US$ 2.000 millones a stablecoins vinculadas a un proyecto donde los Trump participan, con el objetivo de invertir en la plataforma Binance.

image Mapa de las Islas Maldivas.

La alianza entre la Organización Trump y Dar Global no es nueva. Ambos grupos han impulsado proyectos inmobiliarios y hoteleros en Jeddah, Dubái, Catar y Omán. Pero la iniciativa en Maldivas representa un giro. Abre la puerta a inversores minoristas y globales mediante un sistema de participación digital cuyo funcionamiento aún no fue detallado por las compañías.

Eric Trump celebró la expansión de la marca hacia el archipiélago y afirmó que la tokenización marcará “un nuevo referente” para el sector. Cómo se implementará ese modelo —y qué impacto tendrá en un clima político y geopolítico cada vez más cargado— sigue siendo la gran incógnita.

