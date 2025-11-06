El delirio del príncipe Mohammed bin Salman por el que Arabia Saudita gastó fortunas

El golpe final llegó este año: de los 20 módulos originales, el proyecto se achicó a tres. Una reducción brutal que equivale a admitir el fracaso, aunque nadie en Riad lo diga abiertamente. En los desiertos de Tabuk, quedan los pilotes gigantes abandonados, maquinaria cubierta de arena y un silencio incómodo. Neom, que iba a ser "el futuro", parece una maqueta rota de un país que quiso jugar a ser dios.

image

El futuro era un acto de fe de Mohammed bin Salman (y de poder)

El error técnico no es lo único que hay atrás del colapso de Neom: es un derrumbe político y simbólico para Mohammed bin Salman, que había hecho del proyecto su carta de presentación ante el mundo. En su documental para Discovery Channel, el príncipe prometía que "seguiremos demostrando que se equivocan". Pero los que tenían razón eran, justamente, los que él desoyó.

Según el Financial Times y algunos testimonios de empleados y contratistas, el clima de trabajo dentro de Neom era casi feudal: nadie se animaba a contradecir al príncipe, y si se lo llegaba a cuestionar a nivel técnico, era un desleal. Así se fue construyendo una cultura de obediencia donde los renders valían más que los planos, y los PowerPoints pesaban más que los cálculos estructurales.

image El colapso de Neom golpeó la imagen de Mohammed bin Salman y expuso su gestión autoritaria.

Hoy, Arabia Saudita sigue tratando de venderse como "transformación verde", pero la realidad energética del país sigue atada al petróleo, y los ingresos de Aramco no alcanzan para tapar los agujeros de sus delirios urbanos. En el fondo, Neom quedó como la metáfora perfecta del siglo XXI: el intento de comprar el futuro con plata y marketing, y descubrir que ni los príncipes, ni los petrodólares, ni los algoritmos pueden torcer las leyes de la física.

Lo que queda de Neom es una advertencia: los espejismos también cuestan caro.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día

Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte

Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D

Fábricas emblemáticas, en crisis: Electrolux no repunta y prolonga suspensiones, y Mabe cierra