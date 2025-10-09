Mundial 2034 Arabia Saudita: La insólita razón por la que podría jugarse en 2035

Acá se origina una polémica, ya que FIFA mueve calendarios según las distintas religiones de los países y por respeto a ellas, algo que me parece muy bien, pero no es capaz de acomodar el calendario para que los protagonistas de este deporte, los futbolistas, tengan un digno descanso al final de cada temporada, ya que son el motor de este deporte y si uno le exige el motor se va a fundir. FIFA hay que respetar absolutamente todo, no lo que conviene por negocio.