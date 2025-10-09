Hay lugares del mundo en los que el calor es agobiante todo el año, y más en el verano. Ese es el caso de Qatar, donde se tuvo que disputar el Mundial 2022 en diciembre debido a las altas temperaturas, y nos acostumbramos a ver un Mundial con calor. Ahora puede repetirse en el vecino país de Qatar, Arabia Saudita, sede del Mundial 2034, pero lo insólito es que no se jugaría en 2034, FIFA lo pasaría a 2035.
INCREÍBLE LO DE FIFA
Mundial 2034 Arabia Saudita: La insólita razón por la que podría jugarse en 2035
En el Mundial 2034 de Arabia Saudita podría repetirse lo de Qatar 2022, una Copa del Mundo fuera de las fechas normales, y que pasaría a 2035.
Mundial 2034 Arabia Saudita se jugaría en 2035
La FIFA estudia realizar otro Mundial en el invierno del hemisferio norte, tal cual lo fue el de Qatar 2022, en el que Argentina consiguió la tercera estrella. En esa ocasión las altas temperaturas durante el verano hicieron que se juegue en el invierno de ese país. Y desde que se conoció que la Copa del Mundo del año 2034 será en la vecina Arabia Saudita se supuso que no sería en junio y julio, pero nunca se pensó en el cambio de año.
El ente presidido por Gianni Infantino, FIFA, estudia realizar el Mundial 2034 de Arabia Saudita en enero y febrero de 2035, y no hay una sola razón sino dos. La primera es la que mencionamos, el calor, pero ¿Por qué no se juega en noviembre y diciembre de 2034?
La razón es religiosa, Arabia Saudita es un país musulmán, y entre noviembre y diciembre se da el mes sagrado del Ramadán, y por respetar eso es que la FIFA trasladaría a 2035 el Mundial de Arabia Saudita.
Acá se origina una polémica, ya que FIFA mueve calendarios según las distintas religiones de los países y por respeto a ellas, algo que me parece muy bien, pero no es capaz de acomodar el calendario para que los protagonistas de este deporte, los futbolistas, tengan un digno descanso al final de cada temporada, ya que son el motor de este deporte y si uno le exige el motor se va a fundir. FIFA hay que respetar absolutamente todo, no lo que conviene por negocio.