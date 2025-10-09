La Justicia allana este jueves (09/10) la casa de José Luis Espert, en Beccar, y su despacho en la Cámara de Diputados, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero tras los US$200 mil que cobró de Fred Machado, acusado de narcotráfico en USA.
'LAVADO DE DINERO'
Allanan la casa de Espert y su despacho en Diputados
La Justicia allana la casa de José Luis Espert en Beccar y su despacho en Diputados, en el marco de la investigación por los aportes de Fred Machado.
El diputado, que el miércoles pidió licencia de su banca en la Cámara Baja, recibió a los oficiales, que le presentaron la orden judicial, y los dejó ingresar a su domicilio junto con sus abogados.
En el Congreso, efectivos de seguridad también llegaron a requisar el despacho que Espert tiene en la Cámara Baja. Ingresaron al primer piso del anexo y trabajadores de seguridad de la Cámara le abrieron las puertas, que anoche ya habían sido fajadas por "prevención".
Ayer, la Cámara de Diputados autorizó a la Justicia a que avance con las medidas de prueba en la causa, ya que se requería su aprobación dado que Espert aunque haya pedido licencia sigue teniendo fueros parlamentarios.
La orden de allanamientos la dio el juez Lino Mirabelli, luego de que ayer José Luis Espert fuera imputado por presunto lavado de dinero por la denuncia de Juan Grabois.
La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
La presentación de Grabois está basada en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado, en la que presentó un documento que registra una transferencia de US$200 mil a José Luis Espert. Bank of America confirmó la transferencia y fue incorporada como evidencia judicial en el juicio que terminó con la condena de la socia de Fred Machado en Texas, Debra Mercer-Erwin.
La fiscalía texana sostiene que Machado y Mercer-Erwin usaban empresas de fachada para el narcotráfico y el lavado de dinero.
Según informó Clarín, en la Justicia local, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que José Luis Espert viajó 35 veces en aviones de Fred Machado durante la campaña de 2019 cuando, hasta el momento, se creía que había sido un solo vuelo.
-------------
Otras noticias en Urgente24:
'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)
Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león
Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento