Allanan la casa de Espert y su despacho en Diputados

La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

La presentación de Grabois está basada en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado, en la que presentó un documento que registra una transferencia de US$200 mil a José Luis Espert. Bank of America confirmó la transferencia y fue incorporada como evidencia judicial en el juicio que terminó con la condena de la socia de Fred Machado en Texas, Debra Mercer-Erwin.

La fiscalía texana sostiene que Machado y Mercer-Erwin usaban empresas de fachada para el narcotráfico y el lavado de dinero.

Según informó Clarín, en la Justicia local, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que José Luis Espert viajó 35 veces en aviones de Fred Machado durante la campaña de 2019 cuando, hasta el momento, se creía que había sido un solo vuelo.

