Karen Reichardt sería la candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert. La figura televisiva soltó polémicos dichos contra el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, generando muchísimo repudio en redes sociales.
REPUDIO TOTAL
Polémicos dichos de la candidata de La Libertad Avanza contra Lionel Messi: "Forro"
Karen Reichardt, quien sería la primera candidata de La Libertad Avanza en Buenos Aires, soltó polémicos dichos contra Lionel Messi. Repudio en redes.
Hoy en día todos los ojos están puestos en quien, salvo un fallo de la Justicia, será la candidata de La Libertad Avanza en Buenos Aires el próximo 26 de octubre. Por esa razón comenzaron a salir a la luz varios tweets de la famosa en donde insulta a Lionel Messi.
Candidata de La Libertad Avanza contra Lionel Messi
Muchos usuarios de X (ex Twitter) comenzaron a buscar tweets de Karen Reichardt en donde insulta con polémicos dichos a Lionel Messi. Los mismos datan de hace diez años atrás. Si bien fue hace bastante tiempo, eso no importó a la hora de "carpetear" a la candidata de LLA.
"Messi puto, solo hacés goles en esa mierda de club. Cagón en la Argentina no existís. Y encima con la mano forro", fue uno de los tweets más escandalosos que publicó la exmodelo contra el mejor jugador de la historia. Esto fue justamente cuando el Barcelona jugó contra River en el Mundial de Clubes de 2015.
La defensa de Karen Reichardt por insultar a Lionel Messi
"Un berrinche futbolero fue todo lo que encontraron, ¿les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos?", soltó la propia Reichardt en X. Además, agregó: "Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza. Todo lo que apoyamos los liberales", lanzó enseñando un tweet donde comentó: "Me duele más la renuncia de Messi que la derrota de la Selección".
Sus palabras contra el jugador más importante de los últimos años causó muchísimo revuelo, ya que todos lo aman y defienden a capa y espada. Sin duda fueron unos dichos muy fuertes que no pasaron desapercibidos por la comunidad de X.
-------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Nueva norma de ANMAT: Hablan de un antes y un después para los ensayos clínicos en Argentina
Para encuestadora 'insumo' del Gobierno gana Patricia Bullrich pero con menos votos de lo esperado
Alerta porque el FMI insinuó que el Gobierno perderá las elecciones
Mal momento para los hermanos Milei: Abucheados e insultados