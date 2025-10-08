El presidente Javier Milei y su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron abucheados esta tarde por vecinos del microcentro porteño, cuando salían de un edificio a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Según versiones periodísticas, estaban en una sede de La Libertad Avanza, reunidos con dirigentes y candidatos.
MICROCENTRO PORTEÑO
Mal momento para los hermanos Milei: Abucheados e insultados
Javier y Karina Milei salían de un edificio en el microcentro porteño y recibieron abucheos e insultos de un numeroso grupo de vecinos. Video.
Luego de que los hermanos Milei salieran de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605, una muchedumbre se concentró en las calles aledañas y los insultaron, mientras subían a la camioneta oficial escoltados por la Policía Federal Argentina y la seguridad.
“Hijo de puta”, coreaban los vecinos en una clara demostración de repudio a su presencia.
------------
Otras noticias en Urgente24:
La China Suárez y Mauro Icardi tomaron una decisión sin vuelta atrás
Guillermo Francos, 'sacado': Gesto obsceno a un manifestante (Video)
Riquelme saludó a Miguel Ángel Russo y están "algunos despidiéndose" reveló Buscaglia
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)