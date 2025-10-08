urgente24
Mal momento para los hermanos Milei: Abucheados e insultados

Javier y Karina Milei salían de un edificio en el microcentro porteño y recibieron abucheos e insultos de un numeroso grupo de vecinos. Video.

08 de octubre de 2025 - 15:58
Los hermanos Milei, insultados cuando se retiraban de un edificio en el microcentro porteño.

Foto: NA

El presidente Javier Milei y su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron abucheados esta tarde por vecinos del microcentro porteño, cuando salían de un edificio a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Según versiones periodísticas, estaban en una sede de La Libertad Avanza, reunidos con dirigentes y candidatos.

Luego de que los hermanos Milei salieran de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605, una muchedumbre se concentró en las calles aledañas y los insultaron, mientras subían a la camioneta oficial escoltados por la Policía Federal Argentina y la seguridad.

“Hijo de puta”, coreaban los vecinos en una clara demostración de repudio a su presencia.

