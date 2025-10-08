Netflix podría transmitir un importante torneo europeo de fútbol

Desde mediados de la década pasada la forma de ver TV en el mundo cambió, ya no es el zaping lo que uno hace para ver que dan en la pantalla, ahora uno elige que ver directamente, lo que se llama la TV On Demand. El responsable y pionero en esto es Netflix, la plataforma famosa por sus series y películas, pero ahora se meterá en el fútbol, y no en cualquier lado, planea comprar los derechos de la nueva Champions League el torneo a nivel clubes más importante de Europa.
Hace unos días trascendió que UEFA, organizador de la Champions League, y Real Madrid/Barcelona, fundadores de la Superliga, estuvieron reuniéndose durante meses en secreto para llegar a un acuerdo sobre la Superliga y Champions League, para no pisarse el negocio. Finalmente llegaron a un acuerdo para lanzarla en la temporada 27/28.
Ahora los derechos televisivos se los iban a vender a una plataforma, no a una cadena de TV, esa fue una de los puntos en que ambos coincidieron, ya que les dejará más dinero porque sería por suscripción de cada usuario. Hasta el momento se hablaba de la plataforma UNIFY, pero al parecer un gigante de la TV On Demand apareció y quiere quedarse con la Champions League, nada más y nada menos que Netflix.
Según trascendió Netflix iría por todos los derechos televisivos del prestigioso torneo y UEFA le pediría nada más y nada menos que 4400 millones de libras esterlinas, o sea, que la plataforma va en serio, ya que se enteró lo que pediría UEFA y no se amedrentó.
La nueva Champions League
UEFA, Real Madrid y Barcelona llegaron a un acuerdo sobre el nuevo torneo, se seguirá llamando Champions League, sobre todo por el valor comercial del nombre. Luego de eso habrá muchos cambios, todos previstos para la temporada 27/28.
La cantidad de participantes serían 36, igual que ahora, pero dividido en dos zonas, o categorías, ya que los mejores 18 clasificados según el coeficiente UEFA se enfrentarían entre sí y los del puesto 19 al 36 formarían la otra categoría. O sea, pasando en limpio los mejores irían a la “A” y los peores a la “B”.
De lo que no se hablo es del tema descensos y ascensos, solo se nombró dos zonas, lo que hacía pensar que luego se cruzarían los equipos, pero al parecer no serían dos zonas sino dos categorías, como quería Florentino Pérez.
Este es el torneo por el que Netflix buscará juntar 4400 millones de libras esterlinas para quedarse con los derechos a nivel mundial, algo que le traerá ganancias increíbles.
