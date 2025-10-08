Netflix podría transmitir un importante torneo europeo de fútbol

La cantidad de participantes serían 36, igual que ahora, pero dividido en dos zonas, o categorías, ya que los mejores 18 clasificados según el coeficiente UEFA se enfrentarían entre sí y los del puesto 19 al 36 formarían la otra categoría. O sea, pasando en limpio los mejores irían a la “A” y los peores a la “B”.

De lo que no se hablo es del tema descensos y ascensos, solo se nombró dos zonas, lo que hacía pensar que luego se cruzarían los equipos, pero al parecer no serían dos zonas sino dos categorías, como quería Florentino Pérez.

Este es el torneo por el que Netflix buscará juntar 4400 millones de libras esterlinas para quedarse con los derechos a nivel mundial, algo que le traerá ganancias increíbles.

