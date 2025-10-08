Riquelme saludó a Miguel Ángel Russo y están "algunos despidiéndose" reveló Buscaglia

RIQUELMESALUDOAMIGUELANGELRUSSOYESTANALGUNOSDESPIDIENDOSEREVELOBUSCAGLIAFOTO2 Miguel Ángel Russo continúa en “estado reservado”, recibió el saludo de Juan Román Riquelme y Juan José Buscaglia reveló que “están algunos despidiéndose”.

Claudio Úbeda reemplaza a Miguel Ángel Russo, la preocupación de Riquelme y el plantel de Boca

El DT DE 69 años se ausentó de varios entrenamientos y partidos del Xeneize, dejándole el mando a su mano derecha Claudio Úbeda. La razón fue padeció infecciones y sufrió cuadros de deshidratación, por lo que sufrió diferentes internaciones en el Sanatorio Fleni.

Russo sigue teniendo el apoyo pleno de su amigo Juan Román Riquelme, quien se encuentra al igual que el plantel de Boca Juniors triste y preocupado por la situación.

Miguel Ángel Russo con licencia, es reemplazado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez

Russo se encuentra de licencia y volvió a ser reemplazado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada del Xeneize a Newell's por 5-0, este último domingo 05/10 por el Torneo Clausura 2025. El plantel, en tanto, tuvo libre la jornada posterior.

Tras el triunfo, Leandro Paredes, el capitán de Boca, le transmitió públicamente el respaldo del plantel. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, afirmó.

El plantel de Boca gestionó una visita a Miguel Ángel Russo a su domicilio

En sintonía, Úbeda también hizo mención a la situación. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre la Lepra rosarina.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó.

Durante la jornada de este último lunes 06/10, el cuerpo técnico visitó al entrenador de 69 años en su domicilio. Incluso, los referentes de Boca intentaron gestionar una visita del plantel a Russo, pero el encuentro no pudo concretarse debido a que no obtuvieron la autorización médica.

El apoyo a Miguel Ángel Russo por su delicado momento de salud

Desde principios de septiembre, Miguel Ángel Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá. A raíz de esto, Russo fue operado dos veces, hizo quimioterapia y en las últimas semanas estuvo internado en el sanatorio Fleni. Su última aparición pública fue el 21 de septiembre en la Bombonera.

Más allá de los mensajes que recibió de los jugadores de Boca y miembros del cuerpo técnico, quien expuso su apoyo hacia Russo fue Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”, escribió en su cuenta de X.

La Bombonera, un carnaval: Boca goleó 5-0 a Newell’s y se adueña de la cima del campeonato

Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Tras esta contundente victoria, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.

Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

