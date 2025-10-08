¿Tiembla Boca por culpa de Racing Club?: Qué pasará con Milton Giménez

¿Milton Giménez de Boca a Racing?

Indudablemene el gran objetivo de Racing es la Copa Libertadores y por eso mismo es que el club de Avellaneda probablemente busque un jugador para reemplazar a Torres.

Uno de los nombres que surgió rápidamente, es el de Milton Giménez de Boca Juniors, que viene de marcar dos goles en el partido en el que el Xeneize le ganó 5 a 0 a Newell´s Old Boys.

image

La periodista de ESPN Florencia Romero, confirmó que la negociación debe ser entre clubes, por lo que el club de Avellaneda no puede ejecutar la cláusula de rescisión (que es de 15 millones de dólares).

Augusto César, cronista del club de la Ribera, fue conciso y afirmó que la llegada del ex Atlanta a Racing es "imposible".

Entendiendo que Milton seguramente no llegue a la Academia, otros de los nombres que surgieron son:

Enzo Copetti : según confirmó el periodista Juan Pablo de Luca, el futbolista de Rosario Central "no reúne consenso por ahora."

: según confirmó el periodista Juan Pablo de Luca, el futbolista de Rosario Central Ronaldo Martínez : a mitad de año, Germán García Grova había informado que el jugador de Platense es del interés de Gustavo Costas. Ayer 7 de octubre, el periodista especialista en mercado de pases, volvió a señalar este nombre como posibilidad.

: a mitad de año, Germán García Grova había informado que el jugador de Platense es del interés de Gustavo Costas. Ayer 7 de octubre, el periodista especialista en mercado de pases, volvió a señalar este nombre como posibilidad. Alexis Cuello: el futbolista que hoy es titular indiscutido para Damián Ayude en San Lorenzo, es otro de los jugadores que habría sido acercados al club de Avellaneda.

image

Lo cierto es que hasta el momento no está la habilitación de AFA, pero ni bien esté, Racing apretará el acelerador para tener un nuevo futbolista para cruzarse con Flamengo.

