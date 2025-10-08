Racing Club de Avellaneda viene de empatar ante Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado lunes 6 de octubre, en un encuentro que tuvo la particularidad de la lesión del delantero Elías Torres. La Academia de Gustavo Costas busca un reemplazante, y surge la duda de si Milton Giménez es una posibilidad concreta.
¿SE VA?
¿Tiembla Boca por culpa de Racing Club?: Qué pasará con Milton Giménez
En ESPN le dan manija a lo que está pasando con Milton Giménez, delantero de Boca Juniors. ¿Tiembla Riquelme por Racing Club?
El exdelantero de Banfield no es la única alternativa que evalúa el conjunto de Avellaneda para cubrir la baja de Torres, pero desde ESPN se menciona la posibilidad de que Racing le quite un jugador a Boca Juniors de cara a las semifinales de la Copa Libertadores.
La lesión de Elías Torres de Racing
El pasado lunes 6 de octubre, Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha en el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
Esto, le abrió a la Academia la posibilidad de incorporar un jugar que debe ser exclusivamente del torneo local debido a que el TMS (el sistema que regula los traspasos internacionales) permanece cerrado
Si bien es complejo porque se está llegando a la etapa final del Torneo Clausura, en el periodismo partidario del club de Avellaneda ya se barajan algunos nombres para reemplazar al ex delantero de Aldosivi de Mar del Plata.
¿Milton Giménez de Boca a Racing?
Indudablemene el gran objetivo de Racing es la Copa Libertadores y por eso mismo es que el club de Avellaneda probablemente busque un jugador para reemplazar a Torres.
Uno de los nombres que surgió rápidamente, es el de Milton Giménez de Boca Juniors, que viene de marcar dos goles en el partido en el que el Xeneize le ganó 5 a 0 a Newell´s Old Boys.
La periodista de ESPN Florencia Romero, confirmó que la negociación debe ser entre clubes, por lo que el club de Avellaneda no puede ejecutar la cláusula de rescisión (que es de 15 millones de dólares).
Augusto César, cronista del club de la Ribera, fue conciso y afirmó que la llegada del ex Atlanta a Racing es "imposible".
Entendiendo que Milton seguramente no llegue a la Academia, otros de los nombres que surgieron son:
- Enzo Copetti: según confirmó el periodista Juan Pablo de Luca, el futbolista de Rosario Central "no reúne consenso por ahora."
- Ronaldo Martínez: a mitad de año, Germán García Grova había informado que el jugador de Platense es del interés de Gustavo Costas. Ayer 7 de octubre, el periodista especialista en mercado de pases, volvió a señalar este nombre como posibilidad.
- Alexis Cuello: el futbolista que hoy es titular indiscutido para Damián Ayude en San Lorenzo, es otro de los jugadores que habría sido acercados al club de Avellaneda.
Lo cierto es que hasta el momento no está la habilitación de AFA, pero ni bien esté, Racing apretará el acelerador para tener un nuevo futbolista para cruzarse con Flamengo.
+ EN GOLAZO 24
Tensión en River y Boca por las declaraciones de Lionel Scaloni
Escuela Scaloni: el Paredes líder replica en Boca la fórmula de la Selección
Mundial 2026: Entradas hasta 11 veces más caras que en Qatar 2022
El Flaco López y las chances de debutar en la Selección Argentina: ¿un 9 sorpresa?
Mundial Sub 20: El plan de la Selección Argentina vs. el "cuco" Nigeria