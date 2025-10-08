Aceiteros reclaman mayores salarios pero el Gobierno puso un freno

Los sindicatos reclamaron una recomposición del 26% para la segunda mitad del año, un pedido que fue rechazado por las empresas durante la reunión mantenida en la Secretaría de Trabajo de la Nación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

image La medida, que iba a comenzar a las 6 o el primer turno de este miércoles 8 de octubre, se tomó a partir de la respuesta considerada "insuficiente y provocadora" de las cámaras patronales al reclamo paritario presentado por organizaciones gremiales.

La negociación duró apenas unos minutos y culminó sin avances, motivo por el cual la autoridad laboral decidió intervenir para garantizar la continuidad de las operaciones y preservar la paz social.

Sin embargo, las entidades sindicales manifestaron que continuarán defendiendo el derecho de los trabajadores a un salario acorde con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) aseguró su compromiso con la preservación del poder adquisitivo. A su vez, destacó la importancia de mantener una vocación de acuerdo y de formular propuestas vinculadas con la inflación, como práctica habitual en la industria oleaginosa.

Celebra CIARA

La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que preside Gustavo Idígoras, celebró la convocatoria que realizó la Secretaría de Trabajo para abrir una mesa de diálogo con los dos sindicatos aceiteros del país. A través de un comunicado, manifestaron la intervención de la Secretaría de Trabajo y la continuidad del diálogo institucional:

"CIARA celebra la convocatoria de la Secretaría de Trabajo de Nación y la apertura de una mesa de diálogo con los dos sindicatos aceiteros a los efectos de buscar un acuerdo de revisión salarial, cuya reunión se llevó hoy a cabo". "CIARA celebra la convocatoria de la Secretaría de Trabajo de Nación y la apertura de una mesa de diálogo con los dos sindicatos aceiteros a los efectos de buscar un acuerdo de revisión salarial, cuya reunión se llevó hoy a cabo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamaraAceites/status/1975659829780709438&partner=&hide_thread=false CIARA celebra la convocatoria de la Secretaria de Trabajo de Nación y la apertura de una mesa de dialogo con los dos sindicatos aceiteros a los efectos de buscar un acuerdo de revisión salarial, cuya reunión se llevó hoy a cabo. Frente a la ausencia de acuerdos, la Secretaria de… pic.twitter.com/2AR1yOQ9Xf — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) October 7, 2025

Más contenidos en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco