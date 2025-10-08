El Tesoro y una deuda de corto plazo de más del 15% del PBI

image

Deuda indexada y riesgo de bola de nieve

El perfil de instrumentos suma otro foco de tensión. Casi la mitad de los pasivos (47%) está indexada a inflación o tipo de cambio, lo que deja al Tesoro extremadamente expuesto a cualquier salto nominal. Los Boncer (36,9%) y los títulos dollar linked (10,2%) son la principal amenaza en un contexto donde las expectativas de inflación siguen en alza y el crawling peg gana velocidad.

El resto de la deuda se reparte entre Lecaps y Boncaps (31,5%), y Letam y Duales (21,4%), que en su mayoría pagan tasa variable.

Esa composición reduce el margen de maniobra del equipo económico: cualquier suba de tasas o del dólar incrementa automáticamente el costo financiero. Esa composición reduce el margen de maniobra del equipo económico: cualquier suba de tasas o del dólar incrementa automáticamente el costo financiero.

Liquidez acotada y vencimientos concentrados

Aunque el Tesoro mantiene una posición líquida de $30,5 billones, la cifra parece escasa frente al tamaño de los compromisos. De ese total, $12,4 billones están en el BCRA y $18,1 billones en bancos comerciales, lo que implica que buena parte de la caja no está disponible de forma inmediata.

Los vencimientos entre octubre y marzo equivalen al 15,3% del PBI, el nivel más alto desde marzo de 2024. La tendencia al alza lleva cuatro meses consecutivos y marca el regreso de la “bola de nieve” de corto plazo, aunque todavía lejos del pico de 28,5% del PBI en mayo de 2023.

Otras noticias en Urgente24:

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido

Teléfono para Luis Caputo: Denuncian fraude en tecnológicas que cobran subsidios millonarios