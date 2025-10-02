Operadores calculan que el Tesoro habría vendido entre US$150 y US$200 MM

El cálculo de Equilibra

Tal como detalla el artículo de Tomás Carrió, de acuerdo con estimaciones de la consultora Equilibra, el equipo económico contaría con un margen de intervención de US$ 131 millones diarios hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que explicaría la necesidad de dosificar la munición disponible. Bajo esa óptica, el movimiento de este jueves se habría ubicado por encima del promedio proyectado, pero lejos de los picos observados el miércoles.

El tipo de cambio oficial mayorista cerró la rueda en $1.424,50, con una suba mínima de 0,1%. El techo de la banda cambiaria permanece en $1.481,50, de acuerdo con datos del Banco Central.

Reservas inmóviles, dudas crecientes

En paralelo, el BCRA informó que las reservas internacionales se mantuvieron en US$ 42.231 millones, mismo nivel que el miércoles, lo que plantea dudas sobre el verdadero alcance de las operaciones. Para algunos analistas, la estabilidad en los registros podría responder a que las ventas se realizan contra depósitos del propio sector público.

image

En la City coinciden en que la señal más clara llegará con los datos oficiales de la semana próxima, aunque la lectura inmediata es que el Tesoro intenta marcar presencia en el mercado sin agotar rápidamente el stock de divisas.

Entre rumores y expectativas

Mientras tanto, los bonos y ADRs argentinos mostraron cierta recuperación en Nueva York, atribuida a la expectativa de un mayor respaldo financiero internacional. Sin embargo, las versiones de intervención cambiaria mantienen la percepción de fragilidad.

La teoría que circula entre operadores es que el Gobierno administra las intervenciones “día a día”, con un ojo puesto en los mercados y otro en la política, a la espera de señales concretas de apoyo externo. Hasta entonces, cada rueda se convierte en un campo de especulación y rumores que definen el pulso cambiario.

