La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)

Imagen creada con IA/GROK
Imagen creada con IA/GROK

Pésimo timing para la 'bomba' Espert, en mes electoral, pero Javier Milei no le soltará la mano (por ahora) y hasta mandó a recular a Patricia Bullrich.

1 de octubre de 2025 - 17:20

EN VIVO

El escándalo por el presunto vínculo de José Luis Espert con Fred Machado -que aparece mencionado incluso en un expediente en Texas- llega en pésimo momento para Javier Milei, que ya viene salpicado por escándalos varios (Andisgate y $LIBRA, especialmente). En mes de elecciones, las sospechas de que su candidato fue financiado por el narcotráfico son graves.

Este mediodía hubo reunión de emergencia en Casa Rosada por este tema, sobre todo luego de que Patricia Bullrich dijera, sin filtro, que era necesario que Espert dé "explicaciones ya", contradiciendo al Presidente, que había minimizado el caso diciendo que son "chimentos de peluquería".

Casualmente, tras esa reunión de gabinete la ministra de Seguridad reculó (la hicieron recular...) y aseguró que Espert había tenido trato con Fred Machado en 2019, antes de que fuera imputado en USA, por lo que podía desconocer su actividad aunque "había sospechas". Sin embargo, los fiscales de Texas presentaron un documento que probarían que Espert también recibió en febrero 2020 US$200 mil de dicha organización.

Mientras este escándalo toma volumen, la economía sigue a los tumbos: se conoció que la recaudación tributaria de septiembre sufrió una caída real cercana al 9%. Este miércoles (01/10), el dólar siguió subiendo y el oficial se vende a $1.450. El Riesgo País continúa clavado en 1.230 desde ayer, pese a que los bonos volvieron a caer, y hay sospechas de que otra vez se está dilatando el número actual, como ya ha sucedido.

Para colmo de males, el 'shutdown' (cierre del Gobierno) en USA diluye las esperanzas libertarias de un salvavidas económico, ya que Donald Trump debe definir para qué hay dinero (y para qué no), y es poco probable que en este contexto pueda 'rescatar' al gobierno argentino. Parece que todo vuelve a foja cero...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Proyecto de senadora fueguina para repudiar el decreto que autoriza el ingreso de tropas de USA a la Argentina

La senadora fueguina Cristina López (Fuerza Patria) presentó un proyecto de repudio al decreto de Milei que autoriza el ingreso de tropas de USA al país y advirtió que "7 de cada 10 argentinos rechazan la medida".

Ayer, el Gobierno publicó el decreto 697/2025 que habilita la entrada de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a la Argentina entre el 20 de octubre y 15 de noviembre para que participen del Ejercicio "Tridente", un entrenamiento combinado, que se realizará en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

"Presentamos en el Senado un proyecto de repudio al DNU 697/2025, con el que el Presidente autoriza la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestras bases navales, pasando por encima del Congreso y violando la Constitución", escribió López en su cuenta de X.

Y detalló que 7 de cada 10 argentinos rechazan esta entrega. "No somos colonia de nadie. Tierra del Fuego es soberanía y futuro", clamó.

Live Blog Post

Israel interceptó los barcos de Global Sumud Flotilla que iban a Gaza: Hay una diputada argentina detenida

Más de 45 embarcaciones de Global Sumud Flotilla que llevaban ayuda humanitaria a Gaza, con unos 500 activistas internacionales, fueron interceptados por la Armada de Israel. En uno de los barcos iba la diputada argentina de Izquierda, Celeste Fierro.

Se anunció que los tripulantes serán trasladados al puerto de Asdod para ser sometidos a interrogatorios y posteriores deportaciones, procedimiento habitual en operaciones anteriores. Muchísima tensión en la zona.

La flotilla ha comunicado a través de X que sus barcos están “siendo interceptados ilegalmente”.

“Las cámaras están desconectadas y los barcos han sido abordados por personal militar. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo”, escribieron.

Live Blog Post

¿Recalculando? Dicen que el acto de Milei / Espert en San Isidro no se canceló, se movió

Luego de que se conociera que el Gobierno canceló el acto de campaña del sábado en San Isidro, que iba a encabezar Milei junto a Espert, ahora fuentes oficiales aseguran que el evento se realizará pero otro día: el martes.

¿Será que Milei se dio cuenta que era peor suspender el acto, si como dice él, las acusaciones contra su candidato son "chimentos"? Todo indica que en la reunión de emergencia en la Rosada se decidió 'bancar' a Espert a como dé lugar.

espert-milei

Así lo informó Cecilia Camarano en Ámbito.com:

"En La Libertad Avanza preparan una foto de respaldo de Milei con Espert. El escenario elegido será el partido bonaerense de San Isidro, y si bien en un principio la actividad proselitista estaba pensada para este sábado, finalmente se postergó para el próximo martes.

El acto tuvo que correrse en la agenda oficial debido a que el Presidente sumó una actividad para este viernes: la presentación de la reforma del Código Penal, que será en Ezeiza. Por este motivo, partirá a Santa Fe y Entre Ríos el sábado, un día después de lo previsto.

La estrategia de la Casa Rosada apunta a blindar a Espert mientras se acelera la campaña. La foto de San Isidro busca mostrar fortaleza en el conurbano y unidad interna, en un momento en el que Milei necesita consolidar apoyos para evitar fugas de votos en las últimas semanas antes de las legislativas. Pero la apuesta tiene su riesgo: sostener a un dirigente cuestionado en plena campaña puede convertirse en un lastre si el tema judicial logra instalarse como parte del debate público.

El trasfondo revela la dificultad de Milei para moverse en dos planos al mismo tiempo. Por un lado, busca anclar su gestión con iniciativas como la reforma del Código Penal y con una gira federal para reforzar la base electoral. Por el otro, se ve obligado a contener un escándalo que, aunque minimizado por su equipo, amenaza con erosionar el relato de pureza y confrontación con la “vieja política” que fue central en su ascenso.

En Balcarce 50 aseguran que la jugada es resistir y que las urnas, finalmente, pondrán el tema en su justa dimensión. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a que la defensa cerrada y la disciplina de campaña logren atravesar la tormenta sin dejar heridas visibles".

Live Blog Post

ARCA: Fuerte caída interanual real de la recaudación tributaria

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos de septiembre registró una merma real del 9% en septiembre, al totalizar $15,44 billones. En términos nominales hubo una mejora del 20%, según precisó el organismo.

La explicación oficial para la pérdida de recursos es la alta base de comparación que quedó del año pasado. "La menor variación interanual de este mes en comparación a las que se venían registrando en los meses anteriores, no se encuentra vinculada a la performance de los impuestos de septiembre 2025 sino que responde a la alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024", comunicó ARCA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GabCaamano/status/1973477357731430726&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Caso Espert (II): Su ex jefa de prensa dijo que es un "mercenario" y ratificó vínculo con Fred Machado

Clara Montero Barré, la anterior jefa de prensa de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, aseguró que “es un mercenario que entró a la política para enriquecerse”, y que su obsesión por " controlar el dinero" y los aportes dificultaba la búsqueda de financiamiento, según declaró en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

"En 2019 surgió la discusión sobre el financiamiento de la campaña. Yo vi a Fred Machado en dos oportunidades: una en un hotel de Recoleta —no recuerdo cuál— y otra en la casa de Luis Rosales, quien finalmente terminó siendo candidato a vicepresidente tras varias idas y vueltas, porque muchos postulantes se bajaban, incluso Longobardi. En esas ocasiones lo vi como aportante, pero no tenía trato directo con él. El vínculo era exclusivamente de José Luis Espert".

"Respecto a la defensa de que solo prestó un avión para una presentación de un libro y una camioneta, lo que yo sé es que la relación era cercana y frecuente".

"Estaría faltando a la verdad si afirmo que sé cuánto dinero le aportó. Lo que sí sé es que en algún momento se intentó buscar otros aportantes y resultaba muy difícil por el comportamiento de Espert, que terminaba espantándolos. Su estilo era siempre el mismo: amigo o enemigo, nunca un punto intermedio. Por eso creo que sí, que Fred lo ayudó económicamente. Pero en qué monto, no lo sé".

"Espert era un mercenario, necesitaba tener el control del dinero y de todo lo demás. Hasta me pongo nerviosa al decirlo, porque sé que después vienen los ataques (...) Pero lo que digo es real: vivía en una casa, luego se mudó, al poco tiempo cambió el auto. Eso cualquiera lo podía ver".

"Basta con revisar archivos: la diputada Lilia Lemoine, que trabajó con él en aquel momento, lo dijo (...) en un programa, ella misma terminó exponiendo lo que hoy está saliendo a la luz".

"Lo que todavía no entiendo es por qué Milei está al lado de un hombre así".

Aquí más información:

Dos ex colaboradores aseguran que Espert tenía un vínculo frecuente con Fred Machado

Live Blog Post

Caso Espert (I): Patricia Bullrich reculó (omitiendo un dato clave)

Luego de hundir esta mañana a José Luis Espert pidiéndole explicaciones, y tras la reunión de emergencia en Casa Rosada (se comenta que fue fuertemente reprendida...) Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa por la detención del narcotraficante Pequeño J por el triple crimen de Florencio Varela. En ese marco, Bullrich le dijo a la prensa que Espert había tenido trato con el narco Fred Machado en 2019, antes de que fuera imputado en Estados Unidos, por lo que podía desconocer su actividad.

“Esto significa que Espert puede perfectamente plantear que en el momento en que él utilizó un avión, no había ninguna imputación contra esta persona. Podía haber sospechas, pero no había imputaciones, esto es un dato objetivo, no subjetivo", señaló la ministra de Seguridad.

“Esto se supo en 2019 cuando todavía Machado, que hoy sí está imputado, detenido y a punto de ser extraditado a EE.UU., en 2019 cuando mantiene a partir de una relación empresarial , una comunicación o el uso de un avión de Espert, en ese momento no estaba imputado. Es un dato que nosotros como Ministerio de seguridad nacional y en contacto con autoridades americanas se lo podemos confirmar”, agregó, reculando.

Pero tal como se mencionó anteriormente, el expediente en Texas menciona un pago de US$200 mil de Fred Machado a Espert en febrero de 2020...

