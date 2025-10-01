La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)

Live Blog Post

¿Recalculando? Dicen que el acto de Milei / Espert en San Isidro no se canceló, se movió

Luego de que se conociera que el Gobierno canceló el acto de campaña del sábado en San Isidro, que iba a encabezar Milei junto a Espert, ahora fuentes oficiales aseguran que el evento se realizará pero otro día: el martes.

¿Será que Milei se dio cuenta que era peor suspender el acto, si como dice él, las acusaciones contra su candidato son "chimentos"? Todo indica que en la reunión de emergencia en la Rosada se decidió 'bancar' a Espert a como dé lugar.

Así lo informó Cecilia Camarano en Ámbito.com:

"En La Libertad Avanza preparan una foto de respaldo de Milei con Espert. El escenario elegido será el partido bonaerense de San Isidro, y si bien en un principio la actividad proselitista estaba pensada para este sábado, finalmente se postergó para el próximo martes.

El acto tuvo que correrse en la agenda oficial debido a que el Presidente sumó una actividad para este viernes: la presentación de la reforma del Código Penal, que será en Ezeiza. Por este motivo, partirá a Santa Fe y Entre Ríos el sábado, un día después de lo previsto.

La estrategia de la Casa Rosada apunta a blindar a Espert mientras se acelera la campaña. La foto de San Isidro busca mostrar fortaleza en el conurbano y unidad interna, en un momento en el que Milei necesita consolidar apoyos para evitar fugas de votos en las últimas semanas antes de las legislativas. Pero la apuesta tiene su riesgo: sostener a un dirigente cuestionado en plena campaña puede convertirse en un lastre si el tema judicial logra instalarse como parte del debate público.

El trasfondo revela la dificultad de Milei para moverse en dos planos al mismo tiempo. Por un lado, busca anclar su gestión con iniciativas como la reforma del Código Penal y con una gira federal para reforzar la base electoral. Por el otro, se ve obligado a contener un escándalo que, aunque minimizado por su equipo, amenaza con erosionar el relato de pureza y confrontación con la “vieja política” que fue central en su ascenso.

En Balcarce 50 aseguran que la jugada es resistir y que las urnas, finalmente, pondrán el tema en su justa dimensión. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a que la defensa cerrada y la disciplina de campaña logren atravesar la tormenta sin dejar heridas visibles".