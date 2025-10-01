La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)

El escándalo por el presunto vínculo de José Luis Espert con Fred Machado -que aparece mencionado incluso en un expediente en Texas- llega en pésimo momento para Javier Milei, que ya viene salpicado por escándalos varios (Andisgate y $LIBRA, especialmente). En mes de elecciones, las sospechas de que su candidato fue financiado por el narcotráfico son graves.
Proyecto de senadora fueguina para repudiar el decreto que autoriza el ingreso de tropas de USA a la Argentina
La senadora fueguina Cristina López (Fuerza Patria) presentó un proyecto de repudio al decreto de Milei que autoriza el ingreso de tropas de USA al país y advirtió que "7 de cada 10 argentinos rechazan la medida".
Ayer, el Gobierno publicó el decreto 697/2025 que habilita la entrada de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a la Argentina entre el 20 de octubre y 15 de noviembre para que participen del Ejercicio "Tridente", un entrenamiento combinado, que se realizará en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.
"Presentamos en el Senado un proyecto de repudio al DNU 697/2025, con el que el Presidente autoriza la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestras bases navales, pasando por encima del Congreso y violando la Constitución", escribió López en su cuenta de X.
Y detalló que 7 de cada 10 argentinos rechazan esta entrega. "No somos colonia de nadie. Tierra del Fuego es soberanía y futuro", clamó.
