Milei pisa el conurbano para recuperar terreno y tensar la pulseada con el kirchnerismo: Su agenda

Conurbano con malos números y apuestas en el norte bonaerense

El 7 de septiembre fue un cachetazo para La Libertad Avanza: cayó en seis de las ocho secciones electorales bonaerenses. Solo retuvo la Quinta y la Sexta. La derrota en la Primera dolió más que ninguna: allí esperaban equilibrar el peso peronista de la Tercera sección, pero no lo lograron.

En esa zona, el peronismo se mantuvo firme con un 47,49%, mientras que Milei y sus candidatos quedaron en 36,88%. El desafío ahora es retener los votos de los sectores amarillos desencantados y recuperar presencia territorial en municipios que se habían ilusionado con un avance violeta en 2023.

Entre Macri, Trump y la calle

El operativo bonaerense se combina con la foto que Milei busca construir con Mauricio Macri. Tras la reunión en Olivos, el Presidente intenta ordenar la relación con el PRO y recuperar apoyos de dirigentes locales que todavía se muestran reticentes a una integración plena con el oficialismo.

La Casa Rosada también apuesta a capitalizar el salvataje financiero anunciado por Donald Trump. Milei lo usa como carta de respaldo internacional en contraste con las protestas que enfrentó en su regreso al país: en Ushuaia, la UOM y organizaciones opositoras bloquearon su caminata, y escenas similares ya se habían repetido en Lomas de Zamora y Corrientes.

“El kirchnerismo es el mismo de siempre, los violentos de siempre”, disparó Milei, en una línea de discurso que apunta a mantener la polarización como eje central de la campaña.

Rosario y Moreno, las próximas batallas

Después de San Isidro, el Presidente viajará a Rosario, otra parada sensible por la agenda de seguridad, y volverá a cerrar su recorrido bonaerense en Moreno, distrito donde la diferencia a favor del peronismo en septiembre fue de 24 puntos.

El tiempo apremia: quedan apenas días de campaña formal hasta el 24 de octubre y Milei apuesta a recuperar la iniciativa con una fórmula clara: más territorio, más polarización y la imagen del Presidente como principal motor de la campaña.

