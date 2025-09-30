Después del golpe que significó la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei decidió jugarse a fondo en el territorio más hostil: el conurbano. El Presidente prepara una agenda cargada de recorridas en la Primera sección electoral, un bastión clave que el peronismo volvió a dominar, y donde La Libertad Avanza busca remontar en la recta final hacia el 26 de octubre.
ELECCIONES
Milei pisa el conurbano para recuperar terreno y tensar la pulseada con el kirchnerismo: Su agenda
Este fin de semana Milei encara la última etapa de la campaña electoral. Ya tiene definido en qué lugar del conurbano arranca su recorrido.
Primera parada de Milei
El sábado 04/10, Milei desembarcará en San Isidro, distrito que forma parte del puñado de municipios pintados de violeta en las últimas elecciones junto con Vicente López y Tres de Febrero. El objetivo es claro: consolidar lo ganado en esos territorios aliados y tratar de acortar la diferencia en otros distritos donde el peronismo se impuso con holgura.
“San Isidro es una parada de alto perfil. Queremos mostrar presencia en el corazón del conurbano norte”, reconocen en el comando libertario que coordina Sebastián Pareja, operador de confianza de Karina Milei.
La campaña bonaerense, con ruido interno
La movida llega en un contexto agitado. José Luis Espert, primer candidato de Milei en Buenos Aires, quedó envuelto en la denuncia de Juan Grabois, quien lo acusó de haber recibido al menos 200 mil dólares del empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado. El Presidente salió a respaldarlo con dureza: “Otra vez chimentos de peluquería”.
Pero las turbulencias no se limitan a las acusaciones externas. La interna libertaria sigue viva. El rol central que tomó Santiago Caputo en la estrategia electoral generó tensiones con el círculo de “El Jefe”, Karina Milei, que maneja los hilos partidarios a través de sus laderos.
Conurbano con malos números y apuestas en el norte bonaerense
El 7 de septiembre fue un cachetazo para La Libertad Avanza: cayó en seis de las ocho secciones electorales bonaerenses. Solo retuvo la Quinta y la Sexta. La derrota en la Primera dolió más que ninguna: allí esperaban equilibrar el peso peronista de la Tercera sección, pero no lo lograron.
En esa zona, el peronismo se mantuvo firme con un 47,49%, mientras que Milei y sus candidatos quedaron en 36,88%. El desafío ahora es retener los votos de los sectores amarillos desencantados y recuperar presencia territorial en municipios que se habían ilusionado con un avance violeta en 2023.
Entre Macri, Trump y la calle
El operativo bonaerense se combina con la foto que Milei busca construir con Mauricio Macri. Tras la reunión en Olivos, el Presidente intenta ordenar la relación con el PRO y recuperar apoyos de dirigentes locales que todavía se muestran reticentes a una integración plena con el oficialismo.
La Casa Rosada también apuesta a capitalizar el salvataje financiero anunciado por Donald Trump. Milei lo usa como carta de respaldo internacional en contraste con las protestas que enfrentó en su regreso al país: en Ushuaia, la UOM y organizaciones opositoras bloquearon su caminata, y escenas similares ya se habían repetido en Lomas de Zamora y Corrientes.
“El kirchnerismo es el mismo de siempre, los violentos de siempre”, disparó Milei, en una línea de discurso que apunta a mantener la polarización como eje central de la campaña.
Rosario y Moreno, las próximas batallas
Después de San Isidro, el Presidente viajará a Rosario, otra parada sensible por la agenda de seguridad, y volverá a cerrar su recorrido bonaerense en Moreno, distrito donde la diferencia a favor del peronismo en septiembre fue de 24 puntos.
El tiempo apremia: quedan apenas días de campaña formal hasta el 24 de octubre y Milei apuesta a recuperar la iniciativa con una fórmula clara: más territorio, más polarización y la imagen del Presidente como principal motor de la campaña.
_____________________________
Más noticias en Urgente24:
Milei defendió el "Triángulo de Hierro" y negó internas entre Karina y Santiago Caputo
La oposición a fondo contra Milei: Maratónica jornada en el Congreso sobre temas incómodos para LLA
Argentinos deportados: En la madrugada, llegó el cuarto vuelo de Estados Unidos