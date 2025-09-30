Jefe del Pentágono (Pete Hegseth): Ejército sin "gordos", barbudos ni travestidos

El jefe del Pentágono repudió la existencia de los "soldados gordos", afirmando que "da mala imagen" y reveló que ha ordenado que todo miembro, sin importar el rango, debe realizar exámenes físicos y mediciones, para cumplir con los estándares, "dos veces al año, cada año de servicio".

Hegseth anunció al menos 10 directivas que incluyen estándares de aseo personal para acabar con las "barbas, el cabello largo y las expresiones superficiales e individuales", una revisión de "cada forma de educación militar profesional" y la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

No más meses en conmemoración de la identidad, oficinas de diversidad, equidad e inclusión; hombres con vestidos. No más culto al cambio climático. No más división, distracción ni delirios de género

image El secretario de Guerra de Estados Unidos, un acérrimo trumpista | GENTILEZA FOX NEWS

"No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma ni en unidades de combate, con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de combate que los hombres", insistió el jefe del Pentágono y secretario de la cartera de Defensa, rebautizada como Departamento de Guerra.

El secretario de guerra de Trump: " A nuestros enemigos: FAFO"

En el mismo evento, que reunió a casi 800 oficiales militares de alto rango, incluyendo generales de todo el mundo, el jefe del Pentágono y secretario de Defensa lanzó una palabrota —"Fuck Around and Find Out" (FAFO)— contra los archirrivales de Washington.

Si nuestros enemigos optan por el insensato camino de desafiarnos, serán aplastados por la violencia, la precisión y la ferocidad del Departamento de Guerra. A nuestros enemigos: FAFO

Embed "A nuestros enemigos: F*** Around and Find Out — Secretario de Guerra de EE.UU.



(Atrévanse y lo pagarán", en español). https://t.co/3NfJ0zyGl0 pic.twitter.com/QnxVeJ2UQe — RT en Español (@ActualidadRT) September 30, 2025

En ese sentido, dicha sigla corresponde a la expresión 'Fuck Around and Find Out' ('Jode por ahí y lo descubrirás', en español), casi convertida en eslogan por parte de los partidarios del MAGA afines a Trump.

