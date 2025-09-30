Jefe del Pentágono (Pete Hegseth): Ejército sin "gordos", barbudos ni travestidos

El secretario de Defensa de Estados Unidos y mandamás del Pentágono, Pete Hegseth, arremetió contra la existencia de los “soldados gordos” en las Fuerzas Armadas, lo que calificó de “completamente inaceptable”, y dijo que no va a permitir más "hombres con vestidos ni delirios de género".
Durante una reunión en la Base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, el jefe del Pentágono anunció que el Ejército estadounidense retormará el "estándar masculino" sin "gordos" ni "barbudos", al mismo tiempo que no permitirá que ningún soldado se travista más.
"Hoy, bajo mi dirección, cada servicio se asegurará de que todos los requisitos para cada combatiente (...) se ajusten exclusivamente al más alto estándar masculino. (...) La era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo", dijo Hegseth ante cientos de comandantes llegados desde todas partes del mundo.
El jefe del Pentágono repudió la existencia de los "soldados gordos", afirmando que "da mala imagen" y reveló que ha ordenado que todo miembro, sin importar el rango, debe realizar exámenes físicos y mediciones, para cumplir con los estándares, "dos veces al año, cada año de servicio".
Hegseth anunció al menos 10 directivas que incluyen estándares de aseo personal para acabar con las "barbas, el cabello largo y las expresiones superficiales e individuales", una revisión de "cada forma de educación militar profesional" y la eliminación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
"No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma ni en unidades de combate, con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de combate que los hombres", insistió el jefe del Pentágono y secretario de la cartera de Defensa, rebautizada como Departamento de Guerra.
El secretario de guerra de Trump: " A nuestros enemigos: FAFO"
En el mismo evento, que reunió a casi 800 oficiales militares de alto rango, incluyendo generales de todo el mundo, el jefe del Pentágono y secretario de Defensa lanzó una palabrota —"Fuck Around and Find Out" (FAFO)— contra los archirrivales de Washington.
En ese sentido, dicha sigla corresponde a la expresión 'Fuck Around and Find Out' ('Jode por ahí y lo descubrirás', en español), casi convertida en eslogan por parte de los partidarios del MAGA afines a Trump.
