La estafa que se propaga rápidamente y deja a los usuarios en completa alerta

Complementariamente, resulta esencial aprovechar las herramientas de verificación disponibles. Google se convierte en el aliado estratégico para corroborar información dudosa, mientras que Gmail incorpora sistemas automáticos de detección que exhiben advertencias específicas cuando identifican intentos de phishing en los mensajes entrantes.

No obstante, cuando las dudas persisten, existe una medida infalible: el contacto con el comercio en cuestión. Esta comunicación directa, realizada a través de canales oficiales y verificados, elimina cualquier ambigüedad y le proporciona al usuario certeza absoluta sobre la autenticidad de la facturación.

Claves para blindarse contra este tipo de estafas

Asimismo, para evitar convertirse en víctima de esta modalidad delictiva, resulta fundamental implementar las siguientes medidas preventivas:

Verificación de remitente : Analizar cuidadosamente la dirección de origen del correo, prestando atención a dominios sospechosos o variaciones sutiles en la escritura oficial

: Analizar cuidadosamente la dirección de origen del correo, prestando atención a dominios sospechosos o variaciones sutiles en la escritura oficial Inspección de URL : Antes de hacer clic, posicionar el mouse sobre el enlace para visualizar la dirección real de destino en la barra inferior del navegador

: Antes de hacer clic, posicionar el mouse sobre el enlace para visualizar la dirección real de destino en la barra inferior del navegador Acceso directo : Ingresar manualmente a Gmail escribiendo la URL oficial en lugar de utilizar enlaces recibidos por correo

: Ingresar manualmente a Gmail escribiendo la URL oficial en lugar de utilizar enlaces recibidos por correo Autenticación en dos pasos : Activar sistemas de verificación adicionales que requieran confirmación mediante dispositivos físicos o aplicaciones específicas

: Activar sistemas de verificación adicionales que requieran confirmación mediante dispositivos físicos o aplicaciones específicas Desconfianza ante la urgencia: Sospechar de mensajes que exigen acción inmediata o amenazan con consecuencias graves por demoras

