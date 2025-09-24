Mercado Pago y Adidas lanzan la promo más épica del año

La combinación de rapidez y variedad de productos convierte esta promo en una oportunidad concreta para quienes buscan calidad y estilo en el mismo paquete. Desde remeras hasta accesorios deportivos, la selección está pensada para distintos gustos y necesidades, lo que incrementa la tentación de sumarse a la propuesta.

Es decir, para quienes estaban esperando el momento ideal para comprar ese producto tan deseado de Adidas, esta es, sin dudas, la ocasión perfecta. La asociación entre Mercado Pago y la marca deportiva, confirma que entiende a sus clientes y que sabe cómo combinar tecnología y conveniencia para maximizar el atractivo de sus ofertas.

