Mercado Pago vuelve a generar entusiasmo entre sus usuarios con una promoción que combina agilidad, conveniencia y descuentos irresistibles. En esta oportunidad, la billetera virtual más utilizada del país se asoció con Adidas para ofrecer lo que se dice un "descuentazo" que promete cautivar el interés de quienes buscan renovar su placard o sumar accesorios deportivos sin vaciar la billetera.
¡FESTEJAN LOS USUARIOS!
Mercado Pago y Adidas lanzan la promo más épica del año
La alianza entre Mercado Pago y Adidas hace estallar la web. Qué productos se pueden conseguir con grandes descuentos.
La acción, que se extiende únicamente hasta las 00 horas de este 24 de septiembre, permite aprovechar un 20% de descuento en productos seleccionados de la marca, todo gestionado a través de un simple QR.
Lo interesante de esta oferta es que no solo está pensada para quienes prefieren pagar con dinero en cuenta, sino que también se adapta a distintos métodos, dado que aplica a tarjetas de débito y crédito, incluyendo Visa, Cabal, Mastercard y American Express, siempre que estén vinculadas a la cuenta de Mercado Pago. Además, la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés todos los días convierte la compra en algo mucho más accesible y tentador.
Ahora bien, para quienes suelen calcular cada peso antes de cerrar una transacción, esto representa un alivio importante, porque la compra mínima es de tan solo $1, lo que significa que prácticamente cualquier usuario puede aprovechar la promoción sin complicaciones.
Mercado Pago y Adidas: variedad de ropa y accesorios con descuento
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el beneficio es de uso único por cliente. Esto le da un toque de urgencia que muchas veces funciona como un disparador para quienes estaban dudando en adquirir determinados productos de Adidas.
La combinación de rapidez y variedad de productos convierte esta promo en una oportunidad concreta para quienes buscan calidad y estilo en el mismo paquete. Desde remeras hasta accesorios deportivos, la selección está pensada para distintos gustos y necesidades, lo que incrementa la tentación de sumarse a la propuesta.
Es decir, para quienes estaban esperando el momento ideal para comprar ese producto tan deseado de Adidas, esta es, sin dudas, la ocasión perfecta. La asociación entre Mercado Pago y la marca deportiva, confirma que entiende a sus clientes y que sabe cómo combinar tecnología y conveniencia para maximizar el atractivo de sus ofertas.
