De promesa de Nickelodeon a adicto al fentanilo en las calles de Los Ángeles

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando alguien que aseguró conocer personalmente al actor contactó a lethallalli. Según capturas compartidas en TikTok por la cuenta didyoucatchthis, la supuesta madre de Chase envió mensajes reveladores sobre el verdadero estado de su hijo.

image

"Sí, Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero la rechaza. Aprecio tu esfuerzo, pero el dinero no le sería beneficioso", decía el mensaje que recibió la usuaria. La situación se volvió más compleja cuando la mujer explicó los desafíos cotidianos: "Le conseguí varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede manejar dinero ni sus medicamentos solo".

Ante esta revelación, lethallalli decidió detener la recaudación, aunque insistió en entregar el dinero ya recolectado. "Entiendo la situación, pero hay dinero que me gustaría al menos darte porque no sé qué más hacer con él", respondió la joven, aclarando que el dinero "no es para mí y no es mi bendición recibirlo".

El trasfondo de una batalla silenciosa contra el trastorno bipolar

Los usuarios de redes descubrieron posteriormente un canal de YouTube asociado al nombre de Tylor Chase, donde aparecen videos con títulos crípticos como "Bipolar Vlogs – the absence of color" y "que así sea". En uno de los clips, se escucha una narración sobre sentirse "asustado" y "perdido".

"Según su canal de YouTube, parece que lucha contra el trastorno bipolar. Realmente le deseo lo mejor, es tan deprimente que este tipo de resultado no sea poco común para aquellos en Estados Unidos que necesitan ayuda", comentó un usuario, señalando una problemática más amplia.

Embed - Bipolar by Tylor Chase

La madre del actor cerró su mensaje con una reflexión dolorosa: "Es un chico bueno y dulce, pero necesita ayuda médica". Esta declaración puso en evidencia la compleja realidad que enfrentan muchas ex estrellas infantiles, quienes tras el éxito temprano luchan por adaptarse a la vida adulta sin las herramientas necesarias.

El caso de Chase refleja el destino de varios actores que iniciaron sus carreras siendo menores, enfrentando problemas de salud mental y dificultades económicas sin el apoyo adecuado para la transición profesional y personal.

