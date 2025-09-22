Leonardo DiCaprio se mete en un thriller político que ya despierta todas las miradas: "Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson, que vuelve a sorprender con un film repleto de acción, tensión y crítica social, dejando en el aire la pregunta: ¿será su obra más potente hasta ahora o un riesgo demasiado grande para Hollywood?
SE HABLA DE OBRA MAESTRA
Leonardo DiCaprio rompe todo en el thriller político que ya enloquece a Hollywood
Leonardo DiCaprio lidera el explosivo nuevo thriller político de Paul Thomas Anderson que ya arrasa en críticas y promete cambiar las reglas del juego.
Un riesgo gigante con Leonardo DiCaprio que ya da frutos
Con un presupuesto que, según distintas fuentes, va de 130 a 175 millones de dólares (Warner Bros., Variety y The Wall Street Journal), "Una batalla tras otra" es el proyecto más caro de Paul Thomas Anderson hasta hoy. Y el riesgo estaba claro desde el inicio: juntar a un director que suele hacer dramas premiados con un elenco de actorazos encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, más la incorporación de Chase Infiniti, que debuta en cine con un papel central.
El film toma elementos de la novela "Vineland" de Thomas Pynchon, pero no busca ser una adaptación literal: mete política, acción y redención con el sello único de Anderson. Algunos la describieron como "el film más electrizante de Anderson hasta la fecha", y destacaron cómo el director logra fusionar su estilo personal con el humor postmoderno y eufórico de Pynchon sin que la historia pierda coherencia.
Por otro lado, la crítica respondió de manera casi unánime: 96 de Metascore y 98% de aprobación en Rotten Tomatoes, posicionando a la película como la más celebrada de 2025 antes de su estreno en cines nacionales el 25 de septiembre. Este respaldo temprano ya pone a la película como una candidata seria para la temporada de premios, algo que no se veía desde los grandes títulos de Anderson.
Para Warner Bros., además, es un experimento: demostrar que se puede apostar a cine original y político sin depender de las grandes franquicias o remakes. El riesgo financiero es alto, pero la recompensa artística ya se está viendo.
Anderson rompe el molde sin perder su sello
Lo que hace distinta a "Una batalla tras otra" no es solo la acción: es cómo Anderson logra combinar política, crítica social y un estilo cinematográfico muy personal. La historia de un revolucionario caído que reúne viejos camaradas para rescatar a su hija toca los temas de la memoria histórica, el agotamiento del activismo y la decadencia del capitalismo tardío, algo que la convierte en un film con varias capas más allá de la pura adrenalina.
Ahora, la gran incógnita sigue siendo la taquilla. En Estados Unidos, las proyecciones iniciales estiman entre 15 y 20 millones de dólares en su primer fin de semana, apenas un porcentaje del presupuesto total. Pero muchos analistas coinciden en que, cuando un título tiene reseñas tan contundentes, puede generar un efecto acumulativo que impulse la asistencia y, sobre todo, marque un precedente en la industria para apostar a proyectos originales y riesgosos.
Warner Bros. eligió evitar la congestión de festivales y dejar que el film se estrenara con todos los focos sobre él. Rolling Stone, Deadline, IGN e IndieWire ya hablaron de "obra maestra" para la película, lo cual pone a Anderson y DiCaprio en una posición de ventaja de cara a la temporada de premios.
Más allá de los números, la sensación general es que "Una batalla tras otra" no es solo cine de espectáculo, sino una película que se va a recordar. Y si además logra conectar con el público, el golpe será tanto artístico como económico.
