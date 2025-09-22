Leonardo DiCaprio rompe todo en el thriller político que ya enloquece a Hollywood

Para Warner Bros., además, es un experimento: demostrar que se puede apostar a cine original y político sin depender de las grandes franquicias o remakes. El riesgo financiero es alto, pero la recompensa artística ya se está viendo.

Anderson rompe el molde sin perder su sello

Lo que hace distinta a "Una batalla tras otra" no es solo la acción: es cómo Anderson logra combinar política, crítica social y un estilo cinematográfico muy personal. La historia de un revolucionario caído que reúne viejos camaradas para rescatar a su hija toca los temas de la memoria histórica, el agotamiento del activismo y la decadencia del capitalismo tardío, algo que la convierte en un film con varias capas más allá de la pura adrenalina.

image La historia aborda la memoria histórica, el activismo y la decadencia del capitalismo, más allá de la acción. Las proyecciones de taquilla son inciertas, pero el respaldo crítico podría marcar un precedente en Hollywood.

Ahora, la gran incógnita sigue siendo la taquilla. En Estados Unidos, las proyecciones iniciales estiman entre 15 y 20 millones de dólares en su primer fin de semana, apenas un porcentaje del presupuesto total. Pero muchos analistas coinciden en que, cuando un título tiene reseñas tan contundentes, puede generar un efecto acumulativo que impulse la asistencia y, sobre todo, marque un precedente en la industria para apostar a proyectos originales y riesgosos.

Warner Bros. eligió evitar la congestión de festivales y dejar que el film se estrenara con todos los focos sobre él. Rolling Stone, Deadline, IGN e IndieWire ya hablaron de "obra maestra" para la película, lo cual pone a Anderson y DiCaprio en una posición de ventaja de cara a la temporada de premios.

Más allá de los números, la sensación general es que "Una batalla tras otra" no es solo cine de espectáculo, sino una película que se va a recordar. Y si además logra conectar con el público, el golpe será tanto artístico como económico.

