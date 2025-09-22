Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo internado ahora por deshidratación y anemia

¿Qué le pasó a Miguel Ángel Russo?

Tras la victoria 2-0 de Boca en la visita a Aldosivi, el experimentado DT se hizo estudios médicos, luego de que en el club notaran signos de agotamiento. Los análisis, realizados en un centro médico del barrio porteño de Belgrano confirmaron que Russo padecía una infección urinaria.

Al respecto, se había informado inicialmente que iba a permanecer en la clínica únicamente por unas horas para recibir medicación por vía intravenosa, con el alta prevista para el transcurso de la primera jornada. Pero debió pasar tres noches internado, hasta que regresó a su hogar a mediados de septiembre.

MIGUELANGELRUSSOFUENUEVAMENTEINTERNADOPORUNADESHIDRATACIONFOTO2 Miguel Ángel Russo fue nuevamente internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba 2-2 a causa de una deshidratación y anemia.

Allegados al entrenador afirmaron que estuvo bien, estable y con buena salud, por lo que la medida dictada por el personal del Instituto Fleni era por precaución. En ese marco, a Miguel Ángel Russo le dieron medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y mantenerse informados al instante sobre su evolución. Los médicos lo observaron constantemente y no quisieron que tuviera una internación ambulatoria.

En la citada internación, estuvo en el Fleni durante tres noches. Se esperaba que el director técnico se fuera de alta en un día, tras ser internado el martes 09/09, pero siguió siendo observado y por eso pasó tres noches en el centro de salud, en observación, y el viernes retornó a su hogar.

La semana siguiente, viajó con el plantel de Boca a Rosario, para dirigir al equipo en el empate contra Central, donde recibió una ovación de los hinchas del Canalla y fue saludado con mucho cariño por sus ex dirigidos.

MIGUELANGELRUSSOFUENUEVAMENTEINTERNADOPORUNADESHIDRATACIONFOTO3

El plantel de Boca tiene día libre

El plantel de Boca cuenta con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

Si los resultados de las pruebas salen bien, el martes Miguel estará en la vuelta a los entrenamientos. De lo contrario, se repetirá la situación que vivió Boca en la previa al duelo frente a Central en Rosario, donde Miguel Ángel Russo finalmente pudo estar y recibió el cariño de los jugadores y la gente del Canalla, que lo tiene como ídolo y referente.

Más notas de Golazo24

Gustavo Yarroch lo expuso: ¿Pollo Vignolo y Federico Bulos son hinchas del mismo equipo?

Julián Álvarez y Franco Mastantuono, como nenes chiquitos contra Simeone y Alonso

Escándalo en Paraguay: Arquero expulsado por tocarle la nalga a un rival

Mucha polémica con ESPN: Qué pasó con Ángel Di María y Rosario Central

"Siempre a mí": Julián Álvarez no ocultó su bronca con Simeone por sustituirlo

Gallardo suma enemigos: el padre de Lanzini le tiró fuerte por no apoyarlo en River