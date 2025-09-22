Un crack: Boca Juniors y su posible refuerzo para el futuro inmediato

"En las últimas horas hubo otra vez contactos informales entre GELP y AAAJ x Alan Lescano. El necesita dinero y no descarta vender parte del 50% que posee y quedarse con algo de la ficha del volante,que todo hace indicar, a fin de año será transferido al exterior.", informó el periodista platense Nicolás Bozza.

Si bien dio a entender que Lescano seguramente sea vendido al extranjero, el periodista Federico Cristofanelli, aseguró: "Atentos en Boca: había sido ofrecido en el último mercado de pases. Guglielminpietro lo representa y tiene buena relación con Chelo Delgado y Cascini."

El jugador que hoy tiene 23 años, juega en Argentinos Juniors y en lo que va del 2025, ha demostrado un gran nivel, por lo que no sería descabellado que el Xeneize lo vaya a buscar entendiendo la situación de Gimnasia de La Plata.

Continuidad de los de Miguel Ángel Russo

Todo Boca Juniors se lamenta el empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero, principalmente, porque fue un partido en el que el Xeneize jugó mejor que su rival y merecía claramente los 3 puntos hasta el minuto 60.

El descuento del Ferroviario desmoronó al club de la Ribera y el encuentro terminó empatado, por lo que los dirigidos por Miguel Ángel Russo no pudieron escalar a la primera posición de la tabla anual ni de la zona A del Torneo Clausura.

El próximo encuentro para el conjunto Azul y Oro, será el sábado 27 de septiembre desde las 19 horas en el difícil estadio de Defensa y Justicia ante el Halcón.

El club de la Ribera debe aprovechar que River está pensando en la Copa Libertadores (juega el miércoles ante Palmeiras) y que la semana que viene juega por Copa Argentina ante Racing.

Si bien el objetivo es salir campeón, todos en Boca miran la tabla anual para clasificar a la Libertadores de 2026.

