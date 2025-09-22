Alergias en primavera: 6 pequeños cambios en tu rutina que ayudan a combatirlas

Cierra las ventanas

Otro consejo de la Clínica Mayo para reducir el riesgo de alergias primaverales es cerrar las puertas y las ventanas siempre que sea viable.

"Cierra las puertas y las ventanas por la noche, si es posible, o en cualquier momento del día en los que estén altos los recuentos de polen", indican.

Mantén el aire interno limpio

Uno de los consejos de los especialistas en alergias e inmunología clínica, el Dr. Frank Eidelman y el Dr. DeVon Preston, consultados por la Clínica Cleveland, para evitar las alergias es mantener el aire interno limpio.

Por ejemplo, puede usar un purificador de aire o seleccionar un filtro de aire acondicionado antialérgico para su hogar.

Toma una ducha al llegar a casa

Ducharse puede ser especialmente importante en primavera, sobre todo, al llegar a casa para quitar el polen de la piel y el cabello.

“Los síntomas de la alergia suelen durar lo mismo que la exposición”, señala el Dr. Preston. “Por lo tanto, una vez que se elimina la exposición, los síntomas comienzan a mejorar”.

Prueba enjuagues nasales

Uno de los síntomas más molestos de la alergia primaveral es la congestión nasal. El enjuague de los senos paranasales con solución salina puede ayudar a aliviar este síntoma.

La solución salina se puede comprar o hacer en casa. La Clínica Mayo indica que las soluciones salinas caseras deben "tener 1 cuarto (1 litro) de agua, 1,5 cucharaditas (7,5 mililitros) de sal de encurtir y 1 cucharadita (5 mililitros) de bicarbonato de sodio".

En cualquiera de los dos casos, según los expertos, es preferible usar agua embotellada, enjuagar el dispositivo de irrigación luego de usarlo y dejar que se seque al aire.

Haz una limpieza primaveral

Seguro que has escuchado de la limpieza primaveral. Se trata de un ritual que se realiza para eliminar el polvo, la suciedad y desorden acumulados en el invierno. Esto ayuda a mejorar la salud, el estado de ánimo y mantener alejadas las alergias.

La Clínica Cleveland señala que "una buena limpieza puede ayudar a eliminar los alérgenos".

