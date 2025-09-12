El sorprendente beneficio de caminar rápido para tus huesos

Ahora, un nuevo estudio ha sumado pruebas de que caminar rápido es beneficioso para la salud de los huesos.

Beneficio de caminar rápido para los huesos

Esta vez, investigadores analizaron las respuestas de 348.334 participantes del Biobanco del Reino Unido, sobre ritmo de marcha habitual, densidad mineral ósea, incidencia de osteoporosis y vulnerabilidad genética.

Encontraron que caminar a paso lento se asoció con el mayor riesgo de osteoporosis, mientras caminar a paso rápido se asoció significativamente con una reducción de la incidencia de osteoporosis.

El sitio especializado News Medical Life Science detalla lo siguiente acerca del estudio: “En comparación con un ritmo normal, quienes caminaban a paso lento tenían un riesgo aproximadamente 2,18 veces mayor de osteoporosis y 2,25 veces mayor de fracturas, mientras que quienes caminaban a paso rápido tenían un riesgo entre un 13 % y un 25 % menor”.

“Los hallazgos evidencian que la velocidad de la marcha está estrechamente relacionada con la prevalencia de osteoporosis y la incidencia de fracturas”, escribieron los autores.

“Por lo tanto, integrar la caminata en las iniciativas nacionales de actividad física y animar a las personas a aumentar su velocidad de marcha podría ser una medida preventiva eficaz contra la osteoporosis”, concluyeron.

Los resultados del estudio fueron publicados en Frontiers.

¿Qué mejora al caminar?

A propósito de caminar, la Clínica Mayo indica que, dar una caminata a paso ligero (o rápido) con regularidad, también puede ayudarte a:

Mantener un peso saludable y perder grasa corporal

Prevenir o controlar diversas afecciones, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial, el cáncer y la diabetes tipo 2

Mejorar el estado cardiovascular

Fortalecer los músculos

Mejorar la resistencia muscular

Aumentar los niveles de energía

Mejorar el estado de ánimo, la cognición, la memoria y el sueño

Mejorar el equilibrio y la coordinación

Fortalecer el sistema inmunitario

Reducir el estrés y la tensión

