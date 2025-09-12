Racing Club de Gustavo Costas vive un presente particular: mientras está en cuartos de final de la Copa Libertadores, no logra levantar en el Torneo Clausura. En ESPN dieron a conocer una decisión clave del entrenador, y Esteban Edul fue bastante más allá.
En Racing habrá polémica por lo que dijo Esteban Edul de Gustavo Costas
En el último tiempo, uno de los jugadores más cuestionados por los simpatizantes de la Academia, es Gabriel Arias. El portero, si bien es muy querido por los hinchas, está encadenando una serie de errores que preocupan en los hinchas.
Gustavo Costas ha logrado mucho desde su regreso a Racing Club pero tiene una deuda pendiente para con los campeonatos locales.
Es más, hasta en Copa Argentina logró llegar a cuartos de final porque a priori, su equipo se siente más cómodo en los mano a mano que en partidos por los puntos en torneos más largos.
Su actualidad en el Torneo Clausura está lejos de ser buena. Está anteúltimo en su zona y si no empieza a ganar, podría quedar fuera de los playoffs y sino torneo internacional en 2026 (si no sale campeón en alguna otra competición).
Uno de los jugadores con más bajo rendimiento en la Academia, es el arquero y capitán Gabriel Arias.
Por tal motivo, Costas habría optado por darle la oportunidad a Facundo Cambeses para que se desempeñe en el partido en el que los de Avellaneda se enfrentarán a San Lorenzo.
Esteban Edul, en ESPN F12 de Mariano Closs, fue más allá con su comentario. "Si hoy ataja Cambeses, el martes ataja Cambeses", filtró el mayor de los hermanos.
El martes, será la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield.
Lo que se le viene a Racing Club
Racing es uno de los pocos equipos que sigue vivo en tres competencias en el fútbol argentino.
Si bien está mal en el Torneo Clausura, el formato permite meterse en las fechas finales en los playoffs y luego poder salir campeón gracias a los mano a mano.
Eso fue lo que le sucedió a la Academia en el Apertura. Apretó el acelerador sobre el final de la fase de grupos y luego fue eliminado en octavos por el campeón Platense.
Este viernes 12 de septiembre enfrentará a CASLA desde las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda.
En lo que respecta a la Copa Libertadores, la ida será en Liniers el próximo martes 16 de septiembre desde las 19 horas y la vuelta, una semana más tarde en cancha e la Academia.
Por Copa Argentina, aún no está definida la fecha pero si el rival. Se cruzará en cuartos a River Plate.
El Millonario pretende que el día sea el 1 o 2 de octubre mientras que los de Avellaneda, prefieren jugarlo el miércoles 8 de octubre.
