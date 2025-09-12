Trump: "Tenemos" al asesino de Charlie Kirk y augura la pena de muerte

Trump dijo que espera que sea condenado a muerte si es declarado culpable. Asimismo, en diálogo con Fox, precisó que lo encontraron con la ayuda de un ministro, un miembro del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y de su propio padre.

Embed La crudeza de estas imágenes son brutales. Es el momento justo que asesinan a #CharlieKirk mientras daba una charla en una universidad, de un balazo en la garganta acabaron con la vida del influencer trumpista. Terrible pic.twitter.com/kzkyS5zNtx — Carlos Gomez (@Carlosgs4461) September 11, 2025

“Lo atrapamos”,dijo el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox. Agregó que en la noche del 11 de septiembre, un familiar de Robinson se comunicó con un amigo de la familia, quien luego llamó a las autoridades con información que implicaba a Robinson.

Hasta el jueves a la mañana, los investigadores sólo tenían en su poder el arma homicida, descrita por el agente del FBI Robert Bohls como "un rifle de cerrojo de alta potencia" encontrado en una zona boscosa cerca del lugar del tiroteo en Utah.

Tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron al The New York Times que el arma recuperada era un rifle Mauser de modelo antiguo. Otras agencias de noticias también citaron fuentes para decir que se trataba de un rifle de cerrojo Mauser 30-06 importado.

Las autoridades informaron que el disparo se produjo a unos 200 metros de distancia, probablemente desde una posición elevada en la azotea del edificio Losee Center, ubicado al otro lado de la plaza donde Kirk estaba hablando.

El asesino que mató a sangre fría a Charlie Kirk : "Lo atrapamos", anuncia Trump

El presidente Donald Trump anunció este viernes que la policía tenía al presunto atacante de Kirk bajo custodia y reveló que el padre y un ministro participaron en su entrega. "Espero que le apliquen la pena de muerte", añadió, a sabiendas que la pena capital es legal en Utah.

“Lo atrapamos”, dijeron el presidente Donald Trump y el gobernador de Utah, Spancer Cox, en referencia a la detención del presunto homicida de Charles Kirk.

Donald Trump, culpó este jueves a la “izquierda radical” de generar un clima de odio que culminó con el atroz asesinato de Charlie Kirk, un influencer republicano, el domingo pasado en un campus universitario de Utah. Al mismo tiempo, exigió la pena de muerte para el hombre que apuñaló hasta matar a una refugiada ucraniana en Carolina del Norte, un estado bajo administración demócrata.

Un día despues, durante este viernes, tras filtrarse de la detención del asesino, el gobernador de Utah, Spancer Cox, aseguró que un amigo de la familia se comunicó con las autoridades para cooperar con información, mientras que Trump reveló ademas que el propio padre del asesino facilitó su ayuda.

El gobernador de Utah también divulgó que los investigadores policiales habían visto mensajes en la plataforma Discord entre Robinson y su compañero de habitación que mencionaban un rifle y balas grabadas.

Asimismo, precisó que encontraron casquillos sin disparar que tenían grabado el mensaje "¡oye, fascista! ¡atrápalo!", a la vez que reveló que personas cercanas a Robinson aseguraron que se había politizado en el último tiempo.

En la misma rueda de prensa del gobernador de Utah, el director del FBI, Kash Patel, dijo que el homicida de Kirk fue detenido a las 10:00 p.m., hora local, del jueves.

"Fue un ataque a todos nosotros", dijo. Acto seguido, el gobernador de Utah volvió a tomar la palabra y subrayó que se trató de un "crimen político".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/janethleontv/status/1965919208161812766&partner=&hide_thread=false Director del FBI , Kash Parel confirma detención del asesino de Charlie Kirk pic.twitter.com/X47XqQHLzw — Janeth León M (@janethleontv) September 10, 2025

"Es más que un ataque a un individuo, es un ataque a todos nosotros, a los estadounidenses, a nuestros ideale s, ataca las bases de lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos ser. La violencia política es diferente, porque solo el hecho de que la libertad de expresión haya sido motivo para quitarle la vida, hace que sea más difícil que las personas sientan que pueden compartir sus ideas", remarcó el gobernador Cox.

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este jueves a la "izquierda radical" del asesinato del influencer conservador Charlie Kirk y del crimen a cuchillazos de una refugiada ucraniana, en Carolina del Norte, un estado demócrata.

El mandatario ordenó que en esta jornada las banderas estadounidenses ondeen a media asta en honor a Kirk y calificó el asesinato como un “momento oscuro para Estados Unidos”, a través de un video de cuatro minutos en el que expresó su "dolor e ira" por el crimen del líder conservador y se comprometió a abordar lo que denominó "violencia política de la izquierda radical".

“Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”, declaró Trump desde el Despach Oval. “Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos presenciando en nuestro país hoy, y debe cesar de inmediato”, dijo en el clip publicado por la cuenta de la Casa Blanca.

“Me lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Charlie inspiró a millones, y esta noche todos los que lo conocieron y lo amaron están unidos en la conmoción y el horror. Charlie fue un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba, Estados Unidos. Luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad”, sentenció Trump.

“Charlie también fue un hombre de profunda fe, y encontramos consuelo en que ahora está en paz con Dios en el cielo. Nuestras oraciones están con su esposa, Erika, sus dos jóvenes hijos y toda su familia, a quienes amaba más que a nada en el mundo”, agregó.

image

El asesinato de Kirk ocurre a pocos días de que los medios estadounidenses filtraran el atroz crimen de la refugiada ucraniana, Iryna Zarutska, mientras viajaba en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, un estado demócrata, durante el pasado 22 de agosto.

La grabación muestra a la ucraniana desangrándose, tras veinte segundos de agonía, luego de recibir varias heridas de arma blanca del agresor, Decarlos Dejuan Brown Jr., con antecedentes penales y graves problemas mentales. Lo llamativo es que ninguno de los testigos se mostró conmovido.

En Carolina del Norte y otros 31 estados, los magistrados no están obligados a ser abogados colegiados ni a tener un título en derecho.

Con respecto al crimen de la ucraniana, Trump responsabilizó a la gobernación demócrata de Carolina del Norte por la falta de políticas públicas de mano dura y por la 'puerta giratoria' de la justicia en los estados demócratas.

“Durante demasiado tiempo, los estadounidenses se han visto obligados a soportar ciudades gobernadas por los demócratas que dejan en libertad a criminales salvajes y sedientos de sangre para que ataquen a personas inocentes”, dijo Trump en un video publicado por la cuenta de X de la Casa Blanca.

image El Departamento de Justicia busca la pena máxima (pena de muerte) para el acusado del asesinato de la ucraniana| GENTILEZA FOX NEWS

Del mismo modo, el crimen de Kirk, el líder conservador de 31 años, en el campus de Utah, se produce a tan solo tres meses del asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo, en un ataque selectivo, y a pocos meses del intento de homicidio del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, quien fue víctima de un incendio provocado.

Todo ello demuestra que los ánimos están caldeados, tanto para los demócratas como para los republicanos, y que la inseguridad, así como el avance del fentanilo y la falta de orden en las calles, han corrompido al Sueño Americano.

Charlie Kirk, un "libertario" de la Derecha de Trump, asesinado desde una azotea

Charlie Kirk, uno de los rostros más visibles de la Derecha juvenil estadounidense, estaba hablando con estudiantes en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en el marco de su gira “American Comeback”, cuando recibió un disparo fatal en el cuello.

image Charlie Kirk, de 31 años, fue el cofundador de la organización conservadora Turning Point USA © Tess Crowley/AP

Según el FBI, el tirador de Charlie Kirk, aún no identificado, "disparó desde el techo de un edificio" hacia el patio donde se estaba llevando a cabo el evento.

Nacido en 1993, Kirk, un cristiano evangélico y partidario de la anexión de Groenlandia, fundó Turning Point USA (TPUSA) en 2012 para “promover” los valores de libre mercado y conservadores en los campus universitarios. En la actualidad, TPUSA tiene presencia en más de 3.500 campus de escuelas secundarias y en universidades de los 50 estados del país.

