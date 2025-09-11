Victoria Villarruel posteó: "inquietante que en América presidentes democráticos terminen presos".

-Cristina Kirchner, ex Jefa de Estado de Argentina (2007-2015) también cumple pena de 6 años de reclusión en su propia casa por la llamada Causa Vialidad.

-Jeanine Añez, ex titular del Poder Ejecutivo de Bolivia (2019-2020), cumple prisión efectiva. El 10 de junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”. Fue sentenciada por el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz

-Evo Morales, está técnicamente prófugo de la justicia de su país ya que no se presenta a un juicio donde es acusado de abuso sexual de menores.

-Pedro Castillo, ex presidente de Perú (2021-2022), tras intentar un fallido golpe contra el Congreso de la Nación en diciembre de 2022, fue destituido y arrestado.

-Rafael Correa, ex titular del Poder Ejecutivo Nacional de Ecuador (2007-2017), fue sentenciado a 8 años de prisión pero permanece prófugo en Bélgica. No pisa el territorio de su país desde hace años.

-Nicolás Maduro, presidente ilegítimo de Venezuela (2014-2025), se encuentra cercano a abandonar el Palacio de Miraflores tras ser condenado en Estados Unidos por comandar el “Cartel de los Soles”, una organización de narco traficantes.

image Evo Morales y Rafael Correa, prófugos. CFK con detención domiciliaria

Las causas que desvelan a los Milei

1-Al ex senador nacional Edgardo Kueider, que ingresó a la cámara alta por el peronismo, se había volcado hacia los libertarios lo detuvieron en Ciudad del Este. Las autoridades guaraníes encontraron en su vehículo una mochila con 211.000 dólares y 600.000 pesos argentinos sin declarar, además de 640.000 guaraníes.

2-El 14 de febrero de 2025 explotó el caso SLIBRA tras un posteó del presidente Milei. Una memecoin subió meteóricamente su cotización pero terminó en 0 en pocas horas. El “empresario” norteamericano Hayden Davis se quedó en Estados Unidos con decenas de millones de dólares producto de las fallidas operaciones de inversión.

3-Las valijas misteriosas. Sobre finales de febrero de 2025 se conoció que un avión propiedad del empresario y ex espía Leonardo Scatturice había aterrizado en Aeroparque con una sola pasajera y que la misma, Laura Belén Arrieta, introdujo en el país 10 maletas que evitaron ser escaneadas gracias a la gestión personal de la vice jefa de Aduanas de dicha estación.

4-Fentanilo mortal: sobre mitad de año comenzaron a registrarse muertes (fueron 96) por una partida de ese opioide manipulada en los laboratorios HLB Pharma en diciembre de 2024. Su titular, Ariel García Furfaro, sus hermanos y varios directores terminaron en prisión.

A LOS BOTES

"Estafa LIBRA, las valijas que se saltean controles, las empresas de Menem con BNA, ahora audios de Spagnuolo y coimas de Karina. Tenemos cara de boludos??"



Jony Viale dijo NO ME PAGAN LO SUFICIENTE

5-Un nuevo escándalo en PAMI/ANSES. En mayo, la Casa Rosada quedó en el centro de una nueva controversia cuando trascendieron denuncias sobre la supuesta exigencia de aportaciones obligatorias a punteros políticos del oficialismo por parte de empleados de organismos estatales. El mecanismo denunciado consistiría en la coordinación de “cuotas políticas” dirigidas a dirigentes que operan dentro de estas instituciones.

6-Ficha Limpia, otra mancha para el león. El gobierno de Javier Milei quedó golpeado luego de que el Senado rechazara el proyecto, iniciativa destinada a impedir que personas con condenas por corrupción o delitos graves puedan postularse a cargos públicos. Fue votado en contra por dos senadores de Misiones, que decidieron siempre con el Gobierno y de golpe, “en el último minuto traicionaron” a los violetas. Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut recibieron órdenes del ex gobernador Carlos Rovira quien aseguró que todo fue acordado con Balcarce 50.

7-Los Menem y la seguridad. En julio, la gestión libertaria estuvo envuelta en otra polémica ya que Tech Security SRL, una empresa vinculada a la familia Menem, obtuvo un contrato millonario del Banco Nación. La firma fue pre adjudicada para hacerse cargo de la seguridad en la Casa Central y otras dependencias estratégicas del organismo, por un monto cercano a $ 4.000 millones y con posibilidad de renovación.

8-El peor golpe: Diego Spagnuolo y los discapacitados La Casa Rosada quedó en el ojo de la tormenta en una causa donde se investiga una presunta red de corrupción mediante pedidos de coimas con laboratorios y otros sectores de la salud, hecho que se dio a conocer por los audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad