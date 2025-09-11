Luis Caputo: "Que la base monetaria aumente, lejos de ser algo malo, es algo que querés ver"

En esta línea, Caputo incluso se quejó del sistema de elecciones en Argentina:

Las elecciones cada dos años son una ridiculez. Es un costo altísimo y a la sociedad no le interesan. Las elecciones cada dos años son una ridiculez. Es un costo altísimo y a la sociedad no le interesan.

Luis Caputo habló sobre la economía

"Hoy vemos que el mercado recuperó la liquidez normal, que esté cotizando más arriba porque el mercado pueda percibir que hay un mayor riesgo es un tema del mercado, pero la liquidez se recuperó", dijo el ministro sobre la cantidad de pesos en el mercado y las tasas de interés.

Además, defendió los beneficios de la emisión monetaria y por primera vez relativizó el efecto inflacionario de la cantidad de dinero en la economía, luego de que se debatieran las declaraciones del economista Miguel Angel Broda sobre el crecimiento de la base monetaria.

Que la base monetaria aumente, lejos de ser algo malo, es algo que querés ver. Si todos coincidimos en que la inflación es un fenómeno monetario, explicame cómo esa suba de base hizo que hubiera una desinflación como la que vimos. Justamente, es exactamente al revés de lo que dicen. Que aumente la demanda de base es algo virtuoso, obedece a la caída de la inflación. En la medida que eso pasa, la gente demanda más moneda. Que la base monetaria aumente, lejos de ser algo malo, es algo que querés ver. Si todos coincidimos en que la inflación es un fenómeno monetario, explicame cómo esa suba de base hizo que hubiera una desinflación como la que vimos. Justamente, es exactamente al revés de lo que dicen. Que aumente la demanda de base es algo virtuoso, obedece a la caída de la inflación. En la medida que eso pasa, la gente demanda más moneda.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista