Ya es costumbre ver al ministro de economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, como panelistas del programa de stream "Tres Anclas", en el canal Carajo. Esta vez estuvieron acompañados por José Luis Daza, viceministro de Toto.
ROL POLÍTICO
Luis Caputo: "Que la base monetaria aumente, lejos de ser algo malo, es algo que querés ver"
Una vez más, Luis Caputo y Santiago Bausili fueron al stream libertario. Caputo dijo que necesitan gobernabilidad para las reformas que vendrán.
El ministro Caputo admitió que, como al presidente Milei, a él tampoco le gusta la política, pero que se está adaptando a este nuevo rol que tiene en la mesa federal.
El ministro manifestó que Milei le pidió participar en la mesa con los gobernadores y dijo que es muy importante participar en esta mesa. "Lo que más rescato es que, para lo que nosotros hemos venido, que es implementar todas las reformas que el país necesita y que nadie se animó a hacer por tantas décadas, si queremos seguir con esta línea de reformas necesitamos más gobernabilidad", agregó.
El gobierno nacional respondió rápido a la alerta que le significó el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y previamente en Corrientes. El ministro Caputo tuvo reuniones con tres gobernadores y ministros provinciales en los últimos días, pero desestimó el peso de las elecciones.
En esta línea, Caputo incluso se quejó del sistema de elecciones en Argentina:
Luis Caputo habló sobre la economía
"Hoy vemos que el mercado recuperó la liquidez normal, que esté cotizando más arriba porque el mercado pueda percibir que hay un mayor riesgo es un tema del mercado, pero la liquidez se recuperó", dijo el ministro sobre la cantidad de pesos en el mercado y las tasas de interés.
Además, defendió los beneficios de la emisión monetaria y por primera vez relativizó el efecto inflacionario de la cantidad de dinero en la economía, luego de que se debatieran las declaraciones del economista Miguel Angel Broda sobre el crecimiento de la base monetaria.
