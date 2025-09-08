El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

En la gama intermedia, las Duramo RC W y Response Runner comparten precio: $79.999 cada una. Un escalón más arriba, las Courtblock y Lite Racer 4.0 se ofrecen a $84.999. Finalmente, el trío conformado por las Run 60s, Saily 3.0 y Runfalcon 3.0 cierra la propuesta en $89.999.

La accesibilidad temporal tampoco queda librada al azar. Los locales y góndolas comerciales permanecen abiertos todos los días en horario corrido de 10:00 a 21:00 horas. Por su parte, los espacios gastronómicos adaptan su funcionamiento: de domingos a jueves mantienen el mismo cronograma, pero extienden su atención hasta las 22:00 horas durante viernes, sábados y vísperas de feriados.

Este modelo comercial constituye una respuesta inteligente a un mercado donde persiste la demanda de productos premium, pero la capacidad adquisitiva se encuentra severamente comprometida. "Distrito Arcos" no solo comercializa productos deportivos, sino que también vende la posibilidad de mantener el estilo deseado sin comprometer la economía familiar.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

¿Lali Espósito reculó? El halago al presidente que encendió las redes

Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."

La miniserie de 6 capítulos que no vas a poder dejar de mirar

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos