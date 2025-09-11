Luego de los vetos presidenciales que se anunciaron en las últimas horas y con la baja en las tasas de interés, los mercados afianzaron su tendencia hacia un alza del dólar y el riesgo país cayó, aunque sigue por encima de los mil puntos básicos. Los bonos y las acciones cayeron.
MERCADOS
El dólar subió 5% en una semana mientras el riesgo país sigue arriba de 1.000 puntos
En la jornada postlicitación, el dólar subió y el riesgo país se mantuvo arriba de los 1.000 puntos mientras que el Merval y los bonos cayeron.
Dólar
Luego de las elecciones del domingo pasado y con la baja en la tasa de interés, el dólar se ha mantenido al alza. Hoy, jueves 11/09, el dólar mayorista cerró su cotización en $1.432, acumulando una suba del 8% en un mes, de los cuales 5,1% fueron la última semana. En un momento de la jornada, el dólar mayorista tocó los $1.450, a tan solo $20 del techo de la banda.
El dólar minorista cerró en $1.445,43 y el blue lo hizo en $1.410.
El MEP y el CCL cerraron en $1.451,12 y $1.446,32, respectivamente.
Bonos y riesgo país
El riesgo país cayó 46 puntos, y se ubicó en 1024 puntos básicos, lo cual refleja el persistente riesgo de cese de pagos, de acuerdo con la percepción de los inversores.
Algunos de los principales bonos presentaron caídas en sus cotizaciones. AL29 cayó (-1,6%), AL30, GL30 y GL35 lo hicieron por (-1,7%) cada uno, y el AL30 cayó (-1,5%).
Merval
El Merval también tuvo un día de pérdidas, cayó (-1,1%) en pesos y (-1,7%) en dólares. Esta baja estuvo impulsada por las caídas en diversas acciones. Dentro de las más relevantes se encuentran: Grupo Galicia (-1,89%), Loma Negra (1,16%) e YPF (-0,53%).
ADRs
Los ADRs tampoco tuvieron una buena jornada en Wall Street. Dentro de las principales caídas se encuentran: Banco Supervielle, que tuvo una perturbante baja de (-5,59%), Banco BBVA tuvo un descenso de (-2,55%), YPF cayó (-1,57%) y Mercado Libre bajo (-0,49%).
En una semana con bastante volatilidad por el reacomodamiento de las decisiones del gobierno tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la incertidumbre y la baja en la tasa de interés fueron elementos clave para el aumento del dólar. Sin embargo, la mención del ejecutivo de querer continuar con la política cambiaria actual hizo que los inversores no se vuelquen masivamente a la dolarización de sus carteras.
Esto se observó en la licitación de ayer, 10/09, que significó un respiro para el gobierno porque pudo hacer un rollover del 91% por tasas de casi 60%, menores a las de la licitación anterior, aunque duplicaron la tasa de inflación.
Como mencionaron desde Sailing Inversiones:
Aún así, el riesgo país no cede. Las todavía altas tasas del rollover y los inminentes vencimientos de deuda mantienen a los inversores en alerta.
