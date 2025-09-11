El dólar subió 5% en una semana mientras el riesgo país sigue arriba de 1.000 puntos

Algunos de los principales bonos presentaron caídas en sus cotizaciones. AL29 cayó (-1,6%), AL30, GL30 y GL35 lo hicieron por (-1,7%) cada uno, y el AL30 cayó (-1,5%).

Merval

El Merval también tuvo un día de pérdidas, cayó (-1,1%) en pesos y (-1,7%) en dólares. Esta baja estuvo impulsada por las caídas en diversas acciones. Dentro de las más relevantes se encuentran: Grupo Galicia (-1,89%), Loma Negra (1,16%) e YPF (-0,53%).

ADRs

Los ADRs tampoco tuvieron una buena jornada en Wall Street. Dentro de las principales caídas se encuentran: Banco Supervielle, que tuvo una perturbante baja de (-5,59%), Banco BBVA tuvo un descenso de (-2,55%), YPF cayó (-1,57%) y Mercado Libre bajo (-0,49%).

En una semana con bastante volatilidad por el reacomodamiento de las decisiones del gobierno tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la incertidumbre y la baja en la tasa de interés fueron elementos clave para el aumento del dólar. Sin embargo, la mención del ejecutivo de querer continuar con la política cambiaria actual hizo que los inversores no se vuelquen masivamente a la dolarización de sus carteras.

Esto se observó en la licitación de ayer, 10/09, que significó un respiro para el gobierno porque pudo hacer un rollover del 91% por tasas de casi 60%, menores a las de la licitación anterior, aunque duplicaron la tasa de inflación.

Como mencionaron desde Sailing Inversiones:

Mientras la estrategia de absorción de pesos y control del tipo de cambio se mantenga, los inversores institucionales muestran que siguen dispuestos a financiar en moneda local. Mientras la estrategia de absorción de pesos y control del tipo de cambio se mantenga, los inversores institucionales muestran que siguen dispuestos a financiar en moneda local.

Aún así, el riesgo país no cede. Las todavía altas tasas del rollover y los inminentes vencimientos de deuda mantienen a los inversores en alerta.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días