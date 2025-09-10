Inflación: Esperando al Indec, ya detectan aumentos en septiembre por la suba del dólar

El Gobierno recibió como dato positivo que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 1,6% para el mes pasado, retrocediendo 0,3% con respecto al 1,9% de julio.

Subas en septiembre

El problema para el Gobierno de Milei estaría en septiembre y octubre, antes de las elecciones legislativas nacionales y donde necesita mantener controlada a la inflación.

La suba del dólar tras la derrota del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires ya habría generado los primeros aumentos en los precios de los alimentos de entre el 7% y el 20%. Los números corresponden a un estudio de la agrupación Unidad Piquetera que apuntó sobre el avance del costo de la carne en negocios del conurbano bonaerense y barrios populares.

Inflación Las subas de precios en los alimentos, los aumentos más sensibles para los consumidores.

La agrupación fundada por el diputado nacional Juan Marino según reveló el portal El Destape, realizó una encuesta interna entre sus integrantes sobre el impacto en precios de la suba del dólar a $ 1.450. Al relevamiento respondieron vecinos de Florencio Varela, Lomas de Zamora, Merlo, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, José C. Paz, Guernica, Lanús, la Villa 21-24 (CABA), Formosa, Misiones, entre otros barrios, distritos y provincias.

De esa consulta surgieron los siguientes incrementos: la carne, un 7%; el kilo de pollo aumentó $ 1.000; el azúcar, de $ 1.000 a $ 1.200; la leche, de $ 1.500 a $ 1.700. El pan de $ 2.600 a $ .2800; la gaseosa Manaos, de $ 1.400 a $ 1.600.

En tanto, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) había detectado que los productos de almacén se dispararon más de 6 por ciento en el Conurbano durante agosto.

