A Marcelo Moretti no le va a gustar lo que dijo Luciana Rubinska de Miguel Ángel Russo

Otro de los partidos que se disputó, fue Perú vs Paraguay y en dicho encuentro, fue titular el portero de San Lorenzo, Orlando Gill.

El futbolista de 25 años, tuvo un buen partido en la victoria de los dirigidos por Gustavo Alfaro y Federico Bueno consultó: "¿el mérito de Gill es de Miguel?", haciendo referencia a Miguel Ángel Russo.

Luciana Rubinska, conductora de SportsCenter en ESPN, contestó: "si, es de Miguel".

Russo es un entrenador que no se caracteriza por poner jugadores sin recorrido y juveniles, pero con Orlando Gill hizo la excepción y por eso mismo no está mal que se mencione que es mérito suyo.

image

Ahora bien, al presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti, no le debe gustar que lo dejen afuera de esta ecuación.

El potero, llegó a CASLA a principios de 2024, cuando todavía Rubén Darío Insúa era el entrenador. Sus primeros pasos fueron en la reserva y recién a principios de este 2025 se comenzó a afianzar en primera.

Quien lo acercó al club, fue el representante Mariano Zelaya, al igual que al defensor Jhohan Romaña.

Marcelo Moretti y Miguel Ángel Russo

Marcelo Moretti, está en funciones nuevamente en San Lorenzo de Almagro, aunque está la incógnita latente de si está bien que así sea.

Independientemente de la cuestión moral (de la cual se agarran muchos hinchas del Ciclón), hay una cuestión legal que es que su regreso de la licencia aún no pasó por reunión de Comisión Directiva.

Lo cierto, es que Moretti está tomando decisiones y un ejemplo de ello, es que ayer martes 9 de septiembre, hubo presentaciones varias en el Nuevo Gasómetro y CASLA tiene nuevos empleados.

image

Será interesante ver lo que pase en las siguientes semanas y si finalmente se llega a la acefalía pretendida por muchos hinchas del Cuervo.

En cuanto a Miguel Ángel Russo, ayer 9 de septiembre se volvió a ausentar de la práctica de Boca luego de lo que fue su internación.

Aún no está claro si podrá estar presente en el partido que jugará el Xeneize ante Rosario Central el próximo domingo 14 de septiembre.

