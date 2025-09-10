Impacto en River y Boca por Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña

En la última doble fecha de Eliminatorias, tuvieron la siguiente participación:

Leandro Paredes : titular en ambos partidos. Jugó 74 minutos ante Venezuela y 62 ante Ecuador

: titular en ambos partidos. Jugó 74 minutos ante Venezuela y 62 ante Ecuador Gonzalo Montiel : sin participación ante la Vinotinto y jugó 68 minutos ayer 9 de septiembre.

: sin participación ante la Vinotinto y jugó 68 minutos ayer 9 de septiembre. Marcos Acuña: sin participación en ninguno de los dos encuentros.

A pocas horas de finalizado el partido ante los dirigidos por Sebastián Beccacece, medios partidarios de Boca y River se hicieron eco de una particularidad.

Por el lado de Leandro Paredes, Tato Aguilera informó: "Leo Paredes llegó a la Argentina y desde el aeropuerto de Ezeiza se fue al Predio de Boca Juniors, para sumarse al plantel Xeneize.".

En cuanto a los laterales del Millonario, Juan Cortese aseguró: "Los futbolistas de selecciones que participaron en esta última fecha de eliminatorias, quedaron licenciados hasta retornar mañana por la tarde los entrenamientos. Pese a eso, Acuña y Montiel están en este momento en River Camp.".

Es decir, los 3 optaron por ir a las prácticas de sus clubes a pesar de haber tenido duelos con el combinado nacional y los viajes correspondientes.

Boca y River

Independientemente de la buena muestra de profesionalismo de los tres, no es menor remarcar que el Millonario y el Xeneize están atravesando momentos decisivos.

Por el lado del club de Núñez, el próximo sábado 13 de septiembre, los de Marcelo Gallardo enfrentarán a Estudiantes por el Torneo Clausura.

De igual manera, la prioridad está en lo que será el duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores, que comenzará el próximo miércoles 17 de septiembre y finalizará una semana más tarde.

En cuanto al club de la Ribera, es importante mencionar que está atravesando un buen momento ya que viene de cosechar tres victorias seguidas.

El próximo partido para los de Miguel Ángel Russo (aún no se sabe si va a poder estar) será el próximo domingo 14 de septiembre cuando visiten a Rosario Central.

El partido ante el Canalla será bisagra. Más allá de poder consolidar la racha de victorias, es importante por la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

