A pesar de que el semestre todavía no terminó y que aún quedan partidos del Torneo Apertura y la Copa Sudamericana por delante, River ya comenzó a moverse muy fuerte en el mercado de pases. En las últimas horas trascendieron 4 nombres más que explosivos por los que incluso ya hay negociaciones formales.
VA POR TODO
River rompe el mercado de pases: los 4 nombres bomba por los que negocia para junio
En River ya se mueven fuerte en el mercado de pases, con negociaciones avanzadas por cuatro jugadores de alto impacto.
Está claro que el plantel de River hoy en día tiene varias falencias ya sea por falta de opciones en algunos puestos o por el flojísimo nivel que vienen evidenciando los futbolistas que están a la orden de Eduardo Coudet. La dirigencia sabe que es momento de dar un golpe en la mesa y es por eso que ya negocia por 4 jugadores que si se dan sería realmente una bomba.
Los Bombazos del Mercado de Pases de River
Según la información que entregó Juan Patricio Balbi en ESPN, los futbolistas más fuertes a los que apuntó River son: Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Mauro Icardi y Giovanni Simeone. La idea que tienen en el Millonario es que los cuatro se pongan la camiseta de La Banda en junio y sean parte de la refundación del plantel.
El nombre de Nicolás Otamendi hace varios mercados de pases que viene sonando y parece que ahora sí está más cerca de ponerse la camiseta de La Banda. Según la información que entregó Rodrigo Rosetti, la operación está más que avanzada y es muy probable que llegue a River una vez que finalice su participación en el Mundial 2026. Cabe recordar que queda libre de Benfica.
El otro que ya estaría avanzado es Giovanni Simeone. Desde hace semanas River viene charlando con él y si bien no está sentenciada la operación, todo indica que el delantero que ahora mismo se encuentra en Torino tiene muchas posibilidades de ponerse otra vez la camiseta de La Banda luego de lo que fue su partida en el 2016 cuando apenas era un juvenil.
El caso de Mauro Icardi es sencillo y complejo al mismo tiempo. El atacante termina su contrato con Galatasaray de Turquía en junio de este año, por lo que queda con el pase en su poder que es algo que facilita las cosas. Al mismo tiempo, hay decenas de clubes que están tentándolo con ofertas millonarias y esto lógicamente dificulta las cosas para River. De todas maneras, Nicolás Distasio afirmó que el ex Inter de Milán habló con un dirigente del Millonario y “no cerró la puerta” a una llegada a la Argentina.
Por último, aparece Ángel Correa, quien llegó a Tigres de México hace un año. Este es sin dudas el jugador por el que más interés tiene River y también por el que más dificultades hay para negociar. El club mexicano no quiere largar al futbolista por menos de 12 millones de dólares y el jugador tiene un contrato que triplica al mejor pago del plantel Millonario hoy en día, por lo que económicamente está muy lejos.
River busca reformular el plantel
Luego de varios fracasos y decepciones, la dirigencia de River encabezada por Stéfano Di Carlo tiene la intención de ir por apellidos pesados que no solo tengan técnica y calidad sino que además tengan personalidad para afrontar momentos importantes, algo en lo que viene fallando el equipo primero con Marcelo Gallardo y ahora con Coudet.
Resúmen
- River: negocia la incorporación de cuatro nombres importantes para el mercado de pases de junio.
- Refuerzos: se mencionan a Nicolás Otamendi, Giovanni Simeone, Mauro Icardi y Ángel Correa como objetivos.
- Dificultades: las negociaciones presentan obstáculos económicos y contractuales con los jugadores y sus clubes actuales.
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