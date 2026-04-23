River rompe el mercado de pases: los 4 nombres bomba por los que negocia para junio

El caso de Mauro Icardi es sencillo y complejo al mismo tiempo. El atacante termina su contrato con Galatasaray de Turquía en junio de este año, por lo que queda con el pase en su poder que es algo que facilita las cosas. Al mismo tiempo, hay decenas de clubes que están tentándolo con ofertas millonarias y esto lógicamente dificulta las cosas para River. De todas maneras, Nicolás Distasio afirmó que el ex Inter de Milán habló con un dirigente del Millonario y “no cerró la puerta” a una llegada a la Argentina.

Por último, aparece Ángel Correa, quien llegó a Tigres de México hace un año. Este es sin dudas el jugador por el que más interés tiene River y también por el que más dificultades hay para negociar. El club mexicano no quiere largar al futbolista por menos de 12 millones de dólares y el jugador tiene un contrato que triplica al mejor pago del plantel Millonario hoy en día, por lo que económicamente está muy lejos.

River Simeone Otamendi Correa Icardi

River busca reformular el plantel

Luego de varios fracasos y decepciones, la dirigencia de River encabezada por Stéfano Di Carlo tiene la intención de ir por apellidos pesados que no solo tengan técnica y calidad sino que además tengan personalidad para afrontar momentos importantes, algo en lo que viene fallando el equipo primero con Marcelo Gallardo y ahora con Coudet.

Resúmen

River : negocia la incorporación de cuatro nombres importantes para el mercado de pases de junio.

: negocia la incorporación de cuatro nombres importantes para el mercado de pases de junio. Refuerzos : se mencionan a Nicolás Otamendi, Giovanni Simeone, Mauro Icardi y Ángel Correa como objetivos.

: se mencionan a Nicolás Otamendi, Giovanni Simeone, Mauro Icardi y Ángel Correa como objetivos. Dificultades: las negociaciones presentan obstáculos económicos y contractuales con los jugadores y sus clubes actuales.

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