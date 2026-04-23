Tigre: un modelo en el tratamiento del Infarto Agudo

TIGREUNMODELOENELTRATAMIENTODELINFARTOAGUDOFOTO2 El Municipio de Tigre fue premiado en el área de salud por su manejo del Infarto Agudo de Miocardio. Foto: Tigre Municipio

La función del Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”

Durante la gestión del intendente Zamora, el área de Salud aumentó los servicios municipales debido a la demanda de los vecinos y vecinas por el colapso sanitario nacional y provincial. En ese marco, se inauguró el Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, donde se resuelven consultas de pacientes que cuentan con enfermedades del corazón, siendo estas una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

Este recinto es modelo y referente en la prevención, diagnóstico y tratamiento de dichas patologías dentro de la región. El lugar cuenta con camas de alta complejidad; unidad coronaria; quirófanos y un angiógrafo digital para intervenciones coronarias complejas.

Las palabras del secretario de Salud, Fernando Abramzon

Al respecto, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: “Este es un reconocimiento a nivel científico de los pares; el segundo premio en esta modalidad en toda la Provincia y esto habla, por supuesto, de la labor que viene realizando el Municipio en este caso con la 'Red de Infartos' con un crecimiento paulatino. Con el SET enseñando a hacer RCP con más de 55 mil personas capacitadas; con la construcción de los HDI; y recientemente la apertura del Centro de Hemodinamia. Teniendo un intendente como Julio Zamora, que sabe para donde quiere ir con estas políticas, uno lo que tiene que hacer es guiar esas iniciativas. La salud está por encima de todo y así es como lo seguimos demostrando en todo el territorio de Tigre”.

Todo el entramado sanitario está acompañado por 23 Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS), 3 Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI), el Hospital Materno Infantil y establecimientos especializados, como el oftalmológico y odontológico. Además, el Municipio cuenta con decenas de ambulancias del Sistema de Emergencia Tigre (SET) para garantizar la rápida atención ante cualquier eventualidad.

La actividad desarrollada en Mar del Plata

Presente en la actividad, Diego Lafosse, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil y colaborador de la Unidad Crítica del Centro de Hemodinamia, agradeció la presencia y el respaldo del intendente Julio Zamora, y declaró: “Fue un mimo al alma que nos dio la Provincia de Buenos Aires con este trabajo científico, donde pudimos llevar adelante toda la información de la 'Red de Infartos' para que hoy todos los vecinos sean atendidos en tiempo y forma”.

El encuentro de CoSaPro es un espacio de debate y puesta en común, donde trabajadores de la salud, autoridades municipales y bonaerenses construyen de manera colectiva y reflexionan sobre la actualidad a nivel sanitario en cada uno de los territorios. Las jornadas -tres en total- sirvieron para formar consensos entre los presentes y continuar consolidando el sistema de salud provincial.

Por otro lado, Norberto Bornancini, Jefe de Cardiología del Municipio de Tigre, manifestó: “Definitivamente es un premio importante para todo el sistema de Salud. Desde 2021 que venimos trabajando en este proyecto y poder recibir este premio es muy importante. Hoy el distrito cubre todos el espectro de estudios cardiovasculares y de atención; obviamente que el infarto es lo que nos saca de la tranquilidad del consultorio y requiere la alerta, pero el trabajo que se viene realizando para poder dar respuesta es fabuloso”.

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